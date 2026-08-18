El espíritu freak vuelve a los bares de Vigo con tapas inspiradas en películas de terror y ciencia ficción

El Galician Freaky Film Festival (GFFF) volverá a llevar este mes de septiembre su particular universo a los bares y restaurantes de Vigo con la segunda edición del Roteiro de Tapas Fantásticas, un concurso que busca unir el cine fantástico con la creatividad de la hostelería viguesa.

Los establecimientos interesados podrán presentar una tapa original inspirada en alguna película de terror, ciencia ficción, género fantástico o cultura freak, apostando especialmente por ingredientes y presentaciones poco habituales.

La inscripción es gratuita y permanecerá abierta hasta el 1 de septiembre. El festival anunciará el día 3 los diez establecimientos seleccionados, teniendo en cuenta criterios como la originalidad de las propuestas, el empleo de productos de proximidad y la promoción de la gastronomía gallega.

Las tapas podrán degustarse del 10 al 25 de septiembre, tendrán un precio máximo de cinco euros y cada local podrá establecer sus propios días y horarios para ofrecerlas.

Será el público quien decida la propuesta ganadora, que recibirá el reconocimiento "Olimpo Gastronómico de los Freaks 2026 a la Mejor Tapa Fantástica", además de un premio de 100 euros, un certificado conmemorativo y promoción por parte del festival.

Entre todas las personas que participen en la ruta se sorteará también una cena para dos en el establecimiento vencedor y entradas para la clausura del GFFF, prevista para el 26 de septiembre con la proyección de Big Trouble in Little China.