Así será la Festa do Marisco de Vigo: Ocho jornadas, deliciosos productos del mar y música en la calle

La Festa do Marisco de Vigo llegará a O Berbés el próximo 27 de agosto en la que será su edición número XIX y, según la organización, "la más ambiciosa de todas".

ACOPEVI, la Asociación de Comercializadores de Pescado de Vigo, presentó el evento, que se desarrollará en ocho jornadas -durante los fines de semana- del 27 de agosto al 6 de septiembre, y en donde se podrán degustar mejillones, vieiras, bogavante, nécoras y todo tipo de deliciosos productos del mar. La previsión es llegar a los 50.000 participantes a un año de que ACOPEVI sople las velas de su 50 aniversario.

La presentación tuvo lugar en la Sala de Conferencias del Porto Pesqueiro y reunió a representantes de las principales instituciones que respaldan el certamen: Xunta de Galicia, Concello de Vigo, Diputación de Pontevedra y Consorcio de la Zona Franca de Vigo, así como Estrella Galicia, ABANCA y Froiz.

Venta de tickets

Habrá un recinto para la venta de tickets de jueves a sábado, entre las 12:00 horas y las 16:00 horas, por la mañana, y de 19:30 horas a 23:30 horas, por la tarde -de jueves a sábado-. También los domingos entre las 12:00 horas y las 16:00 horas.

En cuanto a los precios, estos irán desde los nueve euros de la tapa de mejillón, hasta los 33 del percebe.

Por último, la música correrá a cargo de Os ventos de Comesaña, Atlántida de Matamá, A Papuxa, y Algarabía, entre otros. También habrá animación infantil.