The Champions Burger regalará en Vigo 10.000 gafas homologadas para contemplar el eclipse

La organización de The Champions Burger, el mayor festival de hamburguesas gourmet de Europa, regalará hasta 10.000 gafas certificadas y homologadas para contemplar el eclipse desde Vigo. Lo anterior, mientras se disfruta de este campeonato gastronómico.

Tal y como explican, conseguir estas gafas será sencillo: quienes compren unas patatas fritas o una bebida en cualquiera de las barras del evento recibirán unas gafas de regalo. La promoción estará disponible únicamente el miércoles 12 de agosto y hasta agotar existencias.

Recuerdan que The Champions Burger será uno de los escenarios "privilegiados" de la ciudad desde los que seguir este fenómeno histórico, gracias a su ubicación en el Centro Comercial Vialia, un enclave "amplio y abierto" que ofrece una "excelente" visibilidad del cielo. El eclipse será visible en Vigo entre las 19:30 y las 21:25 horas, siendo el punto álgido sobre las 20:30 horas, momento en el que la luna ocultará alrededor del 99 % del Sol, ofreciendo una imagen espectacular justo antes del atardecer.

The Champions Burger permanecerá hasta el 16 de agosto en el centro comercial Vialia con su ruta California Dreaming, inspirada en la costa Oeste de Estados Unidos.