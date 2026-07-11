De La Habana a Vigo: el restaurante que conquista a los vigueses con lo mejor de la comida cubana

Cuba y Galicia tienen una relación más que singular y estrecha. Miles de gallegos y gallegas migraron hacia el país latinoamericano, desde donde han retornado para compartir con los vecinos de Vigo su cultura y gastronomía.

Este es el caso de Lisé Delgado, propietaria de La Madrina, en calle Pizarro 6. "Somos cubanos. Tres somos cubanos y una es hija de cubano pero es canaria. Trabajamos todos juntos. Somos familia", explica la veterana hostelera, que la apodan "la madrina".

Delgado llegó a las Islas Canarias hace poco más que dos años. Ya en La Habana había sido la dueña de un restaurante y en el archipiélago español trató de buscar alguna oportunidad que le permitiera a ella y a sus herederos seguir relacionados con su pasión.

"Como realmente soy descendiente de gallego, llegué aquí. Me parecía una de las mejores opciones que tenía", afirma Delgado, que quedó enamorada de Vigo en un viaje previo a la ciudad. Los paisajes, el mar y las ayudas autonómicas empujaron a Lisé a apostar por la urbe olívica.

"Migrar es complicado"

'La madrina' afirma Treintayseis que migrar es "complicado", especialmente para aquellos que buscan emprender y tener un negocio propio. "Seguí buscando mucho por Internet, mucha información. Me enteré de que los descendientes de gallegos tenían buenas ayudas para ser autónomo", relata.

Ante esta situación y pese a que su familia proviene de la provincia de Lugo, decidió visitar Pontevedra. Su segunda visita la llevó a Vigo y decidió que era el lugar donde emprender, una ciudad que encajaba con su personalidad pese a las lluvias que asolan las Rías Baixas en invierno.

Pocos meses después de su llegada a las Islas Canarias, se instaló junto a su familia en la urbe olívica. Primero, abrió un local en la calle Martínez Garrido, que no funcionó como ella deseaba. A los siete meses encontró el local de Pizarro y no dudó ni un segundo: este iba a ser su restaurante en Galicia.

Delgado y su familia inauguraron La Madrina el pasado 27 de enero. Pese a llevar "muy poquito tiempo" ya se han ganado el corazón de muchos vecinos y trabajadores de la zona, gracias a la calidad de su comida y cercanía en el trato. Como no podía ser de otra manera, destacan por sus batidos y comida tradicional cubana.

El único restaurante cubano de Vigo

La Madrina es el único restaurante cubano de Vigo, un factor que lo diferencia de cualquier otro local presente en la ciudad. "Nos hemos ido adaptando bastante bien al lugar", incide Delgado a Treintayseis, que recuerda que prepara menú del día cada día laborable y los mejores platos de gastronomía cubana bajo pedido.

El jamón asado es su producto y destacan por ofrecer una alternativa gastronómica durante todo el día, desde el desayuno hasta la noche. Yuca con mojo, masas fritas con congris, pan con lechón, ropa vieja, chicharrones y plátano maduro frito conforman la carta cubana de La Madrina.

"El problema es que la gente se decida a probar. El método que he utilizado para que la gente se anime es darte un pincho y te voy metiendo los clásicos cubanos", explica Delgado, que cuenta también con opciones de la gastronomía local para satisfacer al cliente en el día a día.