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Primeras horas del Vigo SeaFest: "Un reconocimiento a quien hace posible que el mar siga generando riqueza"
Vigo SeaFest ha inaugurado este viernes su séptima edición, poniendo en valor a las personas del mar como motor de oportunidades, identidad y futuro
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Los jardines de Montero Ríos han acogido este viernes por la mañana la inauguración oficial de la séptima edición del Festival ARVI do Peixe - Vigo SeaFest. El evento tratará de volver a convertir Vigo en la capital del mar y en un punto de encuentro para todo el sector pesquero.
Bajo el lema del mar como fuente de oportunidades, esta nueva edición pone el foco en el factor humano. Así, tratan de reivindicar el papel esencial de pescadores, marineros, armadores, rederas, investigadores, comercializadores y profesionales de toda la cadena mar-industria.
El acto institucional ha comenzado a las 12:00 horas y contó con la intervención de autoridades y representantes institucionales, como la conselleira do Mar, Marta Villaverde; el delegado de Estado de Zona Franca, David Regades; el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana; la concejala y tercera teniente de alcalde, Elena Espinosa; y la vicepresidenta de la Deputación, Luisa Sánchez.
La clausura ha corrido a cargo del presidente de ARVI, Javier Touza, quien ha destacado que Vigo SeaFest es "un reconocimiento a las personas que hacen posible que el mar siga generando empleo, riqueza, bienestar y futuro para nuestras comunidades". Asimismo, ha agradecido el apoyo de instituciones, colaboradores y patrocinadores, así como de los armadores asociados a ARVI que hacen posible el festival.
Durante los cuatro días de festival se llevarán a cabo numerosos talleres y actividades, tanto para adultos como para niños. La programación puede ser consultada en la página oficial del Vigo SeaFest. La gastronomía y la música serán pilares del evento.
Todas las tapas
- Living Cocina Viva: Bocadillo de pan Brioche con col y cebolla encurtidos, rape rebozado, mayonesa de cítricos, hierbabuena y salsa spicy (opcional)
- Vacaloura: Taco de maíz con rape adobado en chiles, con pico de gallo y guacamole
- María Manuela: Lasaña crujiente de verduras y merluza madurada con el jugo de la reducción de sus espinas
- La Tula: Arepa de merluza rebozada en harina de garbanzo con crema de aguacate, lima, sal y aceite.
- Pintxotecha Mar: Sardina curada y ahumada sobre masa de pan de Cerdeña, pesto de pimientos de Padrón y tomate mediterráneo
- La Orensana: Croquetón de sardina a la brasa, tomate seco y queso ahumado San Simón con alioli de lima-limón
- Mijo: Bocadillo de pan de cristal con tumaca, queso, AOVE y jamón de pez espada
- Paparúa: Chips de churrero, pescado frito marinado y rebozado con mezcla de maíces. Salsa de yogur, piparras, alcaparras, tajín y cebolla encurtida
- As Cunchas: La raya adopta la identidad de la vieira, el gran símbolo del mar de Galicia, en un juego entre memoria, producto y creatividad. No pretende sustituirla, sino rendirle homenaje desde otro tesoro de nuestras lonjas.
- Taverna Chao: Dumplings: pequeñas porciones de masa, generalmente con forma de saquito o empanadilla, que pueden ir rellenas o mezcladas con diversos ingredientes, esta vez son de raya. En la cultura asiática, los dumplings pertenecen a la familia de los dim sum, término que se traduce como bocado que toca el corazón
- Guoc: Croquetas de arroz rellenas de bacalao dan dan mian y queso de tetilla con alioli de chives
- Konvini: Sándwich "bikini" frito relleno de mousse de bacalao
- El Temporal: Versión mini de gyros griego con calamares, una tapa ideal para verano
- Costera MX: Pan brioche relleno de calamar frito con paté cítrico, salsa de ajo chili y brotes frescos
Programación musical
Jueves, 9 de julio
- 20:30 horas - Mambas Negras en el Escenario Estrella Galicia
- 22:30 horas - Homenaje a Buenavista en el Escenario 1906
Viernes, 10 de julio
- 17:00 horas - DJ Dinand en el Escenario Estrella Galicia
- 19:30 horas - MoOoM Atlántic en el Escenario Estrella Galicia
- 21:00 horas - DJ Dinand en el Escenario Estrella Galicia
- 23:00 horas - Juan Zelada en el Escenario 1906
Sábado, 11 de julio
- 17:00 horas - DJ Botz en el Escenario Estrella Galicia
- 19:30 horas - Néstor Pardo en el Escenario Estrella Galicia
- 21:00 horas - DJ Botz en el Escenario Estrella Galicia
- 23:00 horas - Banda Crebinsky en el Escenario 1906
Domingo, 12 de julio
- 16:00 horas - DJ Javi Rial en el Escenario Estrella Galicia
- 18:00 horas - Frasquita Vintage en el Escenario Estrella Galicia
- 20:00 horas - Lesuiteband en el Escenario 1906