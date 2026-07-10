Llega a Vigo una gran fiesta de la cerveza con referencias internacionales y zona VIP sin colas

Una gran fiesta de la cerveza llenará la explanada del Náutico de Vigo del 31 de julio al 2 de agosto.

Tras el éxito de las anteriores ediciones, la Fiesta de la Cerveza regresa a la ciudad olívica para convertirse en uno de los grandes planes del verano.

Así será la Fiesta de la Cerveza

La cerveza, el oro líquido, será la protagonista del evento que reunirá a miles de personas en un ambiente único junto al mar.

En este sentido, la Fiesta de la Cerveza ofrecerá la posibilidad de degustar una amplia selección de cervezas: desde grandes referencias internacionales hasta algunas de las mejores cervezas artesanas gallegas.

Las marcas confirmadas para esta edición son: Estrella Damm, Menduiña, Banda y Mandroa.

Los asistentes podrán adquirir el Birra Pass, "una opción diseñada para disfrutar de la experiencia con ventajas exclusivas".

El BirraPass incluye:

Vaso oficial de la Fiesta de la Cerveza

4 degustaciones de cerveza (tres artesanas y una Estrella Damm)

Participación automática en los sorteos de estancias en cabañas de bosque y bonos de spa y bienestar en Moaña (Pontevedra)

La cerveza irá acompañada de una amplia variedad de propuestas gastronómicas para todos los gustos, entre ellas croquetas, hamburguesas, creps y helados.

"La oferta gastronómica permitirá encontrar el maridaje perfecto para cada cerveza", destaca la organización del evento.

Música en directo y un concurso de bandas

La música tendrá también un papel protagonista en la Fiesta de la Cerveza. Para esta edición, los grupos y artistas confirmados son Antifrágil, Karma Animal, Ksais, Seitura y Edgar Allan Pop.

Completan el cartel: The Twinpims, Rukan, Tony Delgado Trio y Rayanos.

La programación combinará rock, pop y diferentes estilos para crear el mejor ambiente durante las tres jornadas del evento.

Zona VIP sin colas

Quienes deseen vivir una experiencia más exclusiva podrán reservar su plaza en la Zona VIP que incluye:

Acceso a la Zona VIP

Mesa reservada durante toda la experiencia

Servicio de atención personalizado

Sin colas

Primer plato, a elegir entre tabla de quesos, tabla de jamón o tabla de embutidos

Segundo plato, a elegir entre cualquiera de las propuestas gastronómicas de los puestos participantes

Postre y café

Una jarra de cerveza

Las entradas para la Zona VIP y el BirraPass se pueden adquirir a través de este enlace.