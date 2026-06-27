El restaurante mexicano de Vigo con los tacos y mezcales más auténticos de la ciudad: "Fuimos pioneros"

La gastronomía es un pilar fundamental de la cultura mexicana. Declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2010, su esencia es única y en cada rincón del mundo hay un ciudadano mexicano cuidando de ella y ofreciendo recetas auténticas.

Vigo no se iba a quedar atrás. Con varios restaurantes con Sello Copil, destaca entre ellos Bendito Nopal. Abierto en 2017 de la mano de Idalio Dávila, Yayo, esta taquería-mezcalería situada en el número 6 de la calle Taboada presenta a vigueses y viguesas una experiencia culinaria que nos transporta a México.

Yayo es natural de Morelia, capital del estado mexicano de Michoacán, y se mudó a Barcelona en 2014 para estudiar en la Universidad Autónoma (UAB). Tras graduarse del máster de Negocios, decidió mudarse a Vigo por su familia y abrir un "concepto" de restaurante mexicano que "no había aquí en la ciudad".

"Tuvimos la oportunidad de ver cuál era el proyecto que necesitaba la ciudad. Más que meter el típico restaurante mexicano con sombreros mexicanos y cosas mexicanas muy antiguas (...). Primero, en el tema de la imagen, hacerlo más moderno. Y después meternos un poco más en la esencia de los sabores", afirma Yayo a Treintayseis.

La hostelería recorre por las venas del propietario de Bendito Nopal, que en apenas una década en Vigo ya se ha convertido en un celtista de referencia. "Mi familia era tan apasionada a la gastronomía, como mi abuela y mi mamá", explica Yayo, que decidió abrir su local con el deseo de ofrecer la comida mexicana "más autóctona".

Una esencia que se puede saborear en cada bocado y en los "30 tipos diferentes de mezcales y de diferentes tipos de agaves" que ofrece Dávila. Los destilados son una marca de identidad de Bendito Nopal, donde también se preparan los "tacos típicos de México" y recetas "de autor": "En su momento fuimos pioneros".

De El Progreso al entorno de Plaza Compostela

La trayectoria hostelera de Yayo comenzó en 2017, con un pequeño rincón en el espacio gastronómico "fallido" del Mercado do Progreso. "Fue genial porque fue como practicar para saber si a la gente le gustaba. Tuvimos la fortuna de que desde el primer día gustó", recuerda el también creador de contenido.

Desde esta mítica plaza de abastos viguesa, dieron a conocer los tacos y los sabores de México a muchos vecinos y vecinas de la ciudad. "La gente caía de rebote, porque iban a comer hamburguesas y las hamburgueserías estaban llenas, y venían, pedían tres tacos y repetían", afirma Yayo.

Transmitir conocimiento y su pasión por la cultura del país latinoamericano es una de las señas de identidad Bendito Nopal desde sus inicios. "Los locales en el mercado eran como cuadraditos y veían todo, cómo cocinábamos, y le explicabas un poco a la gente".

Con el cierre del espacio gastronómico de O Progreso, Bendito Nopal recaló en el entorno de Plaza Compostela, donde Yayo siempre quiso estar. "Siempre, desde que vi esta zona, me encantó", asegura el hostelero, que destaca que las recetas fueron elaboradas mano a mano con su pareja y su cocinero.

Los tacos al pastor, de cochinita y de carnitas son una elección obligatoria en Bendito Nopal, así como su taco de langostino tempura o su taco mestizo. Una oferta gastronómica que Yayo y su equipo han perfeccionado con el paso de los años, con el fin de alcanzar los sabores más auténticos y transportar a todo vigués a México.

Mezcales y cervezas de elaboración propia

Pocos restaurantes mexicanos miman las recetas autóctonas del país latinoamericano como en Bendito Nopal. Así lo considera también la Fundación Casa de México, que les ha otorgado el Sello Copil desde hace tres años. Su autenticidad y elaboración propia no se puede replicar en grandes cadenas hosteleras.

Y es que además de viajar a México con cada bocado, Yayo también ofrece una experiencia única con su oferta líquida. "Creo que en Galicia somos la única mezcalería", afirma el hostelero, que organiza degustaciones de tequila y mezcal en su local: "Nuestra gastronomía también se basa en nuestros destilados de agave".

Los margaritas y los cócteles se preparan con el mismo cuidado y cariño, así como las cervezas de elaboración propia gracias a la colaboración de cervezas Banda. Cuenta con dos variedades, que tienen "los matices para que lo puedas combinar con comida mexicana".

Este año han elaborado la cerveza 'La Exótica' cuyo diseño fue encargado a un pintor mexicano que vive en Vigo. De esta forma, Yayo expresa su amor por la cultura y su alma divulgadora, con la que trata de dar a conocer personalidades de la ciudad, como hace a través de su podcast y documentales.

Un punto de encuentro para artistas

Bendito Nopal es también un punto de encuentro para músicos, artistas y cómicos. Diversos cuadros y figuras escultóricas decoran las coloridas paredes del restaurante, de las que cuelgan obras modernas que también nos transportan a México.

En este entorno creativo, músicos y cómicos han encontrado un lugar donde pulir su material. Tanto los conciertos como los micros abiertos son dos de las actividades con mayor afluencia en Bendito Nopal, así como los festejos relacionados con la cultura mexicana, como el Día de Muertos.