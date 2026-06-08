Una chef de un restaurante de Vigo opta a ser la mejor cocinera de tapas de Galicia Cedidas

La chef Rebeca Guede, de La Ourensana, opta a ser la mejor cocinera de tapas de Galicia en el concurso "Sete Cidades, Sete Sabores 2026", y en la que participará un cocinero por cada una de las ciudades gallegas. El evento se celebrará el próximo 30 de junio.

Organizada por la Xunta de Galicia, en su décima edición, la Gala del Mejor Cocinero de Tapas se consolida como un espacio de encuentro entre la gastronomía urbana, el talento culinario y la identidad local.

Guede, ourensana de nacimiento pero formada profesionalmente en las cocinas de los mejores hoteles de Tenerife, regresó a Galicia para fundar en Vigo su proyecto más personal: La Ourensana.

En esta ocasión, la chef presenta su propuesta "Orentako", una creación en la que fusiona sus raíces y su trayectoria vital, combinando el sabor del mar gallego con la energía de las Islas Canarias. El plato se articula en torno a un taco de maíz azul que esconde un calamar de la ría crujiente, sobre una base de alioli de mojo. El conjunto se completa con una salsa acidificante y un toque fresco de lima, utilizando productos de temporada procedentes de su propia huerta familiar, lo que aporta equilibrio, frescura y personalidad a la elaboración.

Participantes

Los chefs de las restantes ciudades son Rubén González, de El Cafetín (Pontevedra); Carlos Montes, de La Sifonería Gastrobar (A Coruña); Rodrigo Seoane, de ArteSana Gastrobar (Santiago de Compostela); Adrián Pérez, de Sinxelo (Ferrol); Beatriz Alcalá, de La Zapatería del Abuelo (Ourense); y José Luis Pardo, de El Boni (Lugo). De este modo, se pone en valor la riqueza y diversidad del tapeo gallego, mostrando las distintas interpretaciones culinarias que surgen de las realidades urbanas de las siete ciudades participantes.

Los siete cocineros competirán por dos galardones: por un lado, el premio del jurado profesional y, por otro, el premio del jurado popular, integrado por los invitados a la gala, que utilizará un sistema de televotación. Todos ellos valorarán cada tapa según su complejidad técnica, creatividad, presentación y sabor.