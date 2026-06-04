El restaurante que fue el corazón social de Vigo reabre al público: "Queremos llenarlo de vida"

Coincidiendo con el pistoletazo de salida del verano, Vigo contará con un nuevo espacio gastronómico dotado con un amplio horario de apertura para disfrutar en sus instalaciones de un vermú, pero también de una comida o una cena. Estará en el AC Hotel Universal y en su famosa terraza.

El proyecto Silabario, de Alberto González Prelcic, desembarcará en este prestigioso hotel que vigila la Ría de Vigo desde hace décadas y volverá a reunir como ocurría antaño, entre los 60 y los 70, a buena parte de la vida social viguesa.

El Restaurante Universal ya no será un espacio reservado a los huéspedes del hotel que lleva el mismo nombre, sino que será recuperado por la ciudad olívica. Además, lo hará en un horario bastante amplio: Desde la hora del vermú, hasta la cena.

El próximo 26 de junio habrá un cóctel de inauguración, según ha explicado a Treintayseis Goretti Álvarez, parte de este proyecto gastronómico. Asistirán, entre otros, clientes, empresas, profesionales especializados o representantes políticos, entre otros. Un día más tarde, el 27 de junio, el espacio abrirá sus puertas a todo el público.

La terraza del hotel también será explotada por los mismos gerentes del restaurante. "Queremos volver a llenar de vida este restaurante", remarca Álvarez. "En los 60 y 70 fue el centro neurálgico de la vida social en Vigo. Había música en directo y un gran ambiente", añade.

AC Universal Vigo. AC Universal

Reforma

Estos días se está ultimando la reforma del espacio, aunque, tal y como indica Álvarez, lo cierto es que el restaurante ya presentaba un aspecto "bastante contemporáneo". Con todo, "se ha adaptado" al nuevo planteamiento gastronómico.

"Buscamos un restaurante abierto a la calle, a la gente. Queremos abrirnos al público", ha insistido. Por este motivo, el horario, todavía por especificar, abarcará un tramo considerable del día.

Así, todo aquel que quiera reencontrarse con la historia de Vigo podrá hacerlo a partir del próximo 27 de junio junto a la emblemática terraza de Montero Ríos. "Hai lugares que gardan parte da memoria dunha cidade. Pero a historia non se detén, recupérase", han declarado fuentes de este nuevo proyecto gastronómico vigués.