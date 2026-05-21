El restaurante familiar de Vigo que triunfa con su cocina de mar y su apuesta por el vino

El 2 de enero de 2026, un nuevo restaurante se sumó a la oferta gastronómica del barrio de moda de Vigo. Manía, situado en la Alameda de Bouzas, es el proyecto personal de tres hermanos -David, Beatriz y María- que, tras toda una vida ligada a la hostelería, decidieron dar el paso y abrir su propio negocio.

Al igual que la esencia del restaurante, el nombre del local también tiene un fuerte componente familiar. "Manía es por mis sobrinos: Manu, Nico e Iago", explica David.

Los tres hermanos crecieron entre fogones y mesas en el restaurante de sus padres, una conocida casa de comidas de la ciudad, y quisieron trasladar toda esa experiencia a una propuesta más actual y elaborada. "Teníamos la ilusión de hacer algo propio y más moderno", cuenta David. Esa idea terminó de tomar forma cuando encontraron el local perfecto en Bouzas. "El bajo estaba completamente abandonado y nos dio muchísimo trabajo, pero eso también nos permitió diseñarlo totalmente a nuestro gusto", recuerda.

El resultado es un espacio amplio y versátil, dividido en diferentes ambientes: terraza, zona informal de picoteo y comedor de restaurante, pensado para adaptarse a distintos tipos de clientes y momentos del día.

Además, el reparto de tareas también está bien establecido: "Mis hermanas son unas cracks en la cocina y yo me manejo bien en la sala", resume David entre risas. Una dinámica que define la esencia de Manía y sus dos grandes pilares: una cocina cuidada y un trato cercano, con el objetivo de que cada cliente se sienta "como en casa".

Y la fórmula parece funcionar. A pesar de llevar apenas cinco meses abiertos, el restaurante ha logrado consolidar una clientela constante y una gran acogida tanto entre vecinos como visitantes. "Estamos en una zona en auge y eso se nota", asegura Beatriz. "La idea es seguir aquí muchísimos años y convertirnos en un referente. La zona es idílica y además hay muy buen ambiente entre los hosteleros; siempre nos estamos ayudando y eso vale muchísimo", añade David.

El mar y el vino, protagonistas de la propuesta

Aunque la carta de Manía es amplia y variada, el restaurante mantiene clara su identidad: el protagonismo del producto del mar.

"Lo más importante para nosotros es la calidad. Trabajamos siempre con producto fresco y de cercanía", explican. Esa filosofía les ha llevado incluso a replantear parte de la carta para adaptarla a los productos de temporada y mantener el máximo nivel en cada elaboración.

Entre los platos más demandados destacan los calamares en su tinta, elaborados con producto de la ría. "A la gente le encantan", afirma David. Desde cocina, Beatriz señala también otros éxitos de la casa como las setas a la bordolesa, las croquetas o los risottos. "Todo lo que hay en la carta sale muchísimo", resume.

Además de los platos principales, David también pone en valor la carta de postres: "Están todos buenísimos", asegura. Además, explica que van innovando y actualizándola con bastante frecuencia para mantenerla siempre variada y sorprender a los clientes habituales.

Otro de los puntos fuertes del restaurante es su apuesta por el vino. Desde el inicio, los hermanos tenían claro que querían que Manía fuese también un espacio de referencia para los amantes de la enología. "Ahora mismo contamos con cerca de 50 referencias y queremos seguir ampliando la carta", explican. Eso sí, la selección no se hace al azar: "Buscamos proyectos que nos interesen y que encajen con nuestra cocina y con la esencia del restaurante".

Carta de invierno

Entrantes

Cecina de León con virutas de parmesano

Foie gras mi cuit a la sal con reducción de Oporto

Escabeches de la ría

Croquetas de la casa

Calamares de la ría a la andaluza

Langostinos de parmesano con pimientos del piquillo

Navajas de la ría a la plancha

Setas a la bordolesa con huevo poché

Almejas de la ría a la marinera

Estofado de garbanzos y bacalao con espinacas y langostinos

Ensaladas

Templada de remolacha con queso de cabra y vinagreta de frutos del bosque

Templada de ave de corral

Arroces

Risotto negro de chocos con emulsión de algas codium

Risotto de langostinos

Pescados

Rape de costa a la romana con pimientos asados y patatas fritas

Bacalao gratinado con alioli de ajo negro y confitura de tomate

Merluza confitada con espinacas a la crema

Chocos de la ría en su tinta

Pulpo a la plancha con espuma de patatas y aceite y pimentón

Carnes

Entraña a la plancha con chimichurri

Timbal de rabo de toro

Paletilla de lechazo de Burgos braseada con patatas panaderas

Suprema de ave de corral

Postres