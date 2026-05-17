Dónde comer en Vigo, según la periodista Gabriela González

La primera incursión literaria de Gabriela González, más conocida como @malaherba_, es un conjunto de relatos breves, crónicas, autoficción -aunque con una parte bastante real, según su autora- y pasajes que puede compartir casi cualquier persona que pertenezca a la generación millennial. Esta vilagarciana nacida en los 90 quería ser fiel a su público para su primer libro y, por este motivo, ha convertido en papel historias similares a las que comparte en su perfil de Instagram: Anécdotas rutinarias que no necesitan más adornos que la sencillez y la verdad para calar en un potencial lector.

Esta periodista y publicista, que dedicó buena parte de su vida al sector textil y a la moda, explica que su pretensión con "Casi adultos" es darle a su público "aquello que están acostumbrados a leer por mi parte" aunque "de una manera más profunda y desarrollada".

La acogida está superando todas las expectativas de esta periodista gallega: "Me dicen, incluso, que se van reservando capítulos para no leerlo todo de una sentada", asegura. "Era un poco lo que quería conseguir con el libro. Entiendo que hoy en día es muy difícil lograr la atención de la gente porque estamos todos con muchísimas cosas, de aquí para allá, y esa atención es algo que escasea, desgraciadamente, por lo que quería hacer algo que tampoco supusiera una gran complicación", añade.

"Casi adultos" refleja las inquietudes a las que se enfrenta la generación millennial. Trata de reflexionar sobre distintos temas con un telón de fondo que es el paso a la vida adulta y la distancia entre la vida imaginada y la vida real: "Llega un punto en el que no se puede vivir todas las vidas posibles, hay que elegir alguna y asumir que la vida tiene sus complejidades y que es bonita a pesar de ellas", explica. "Todos nos enfrentamos a cosas que no nos queremos enfrentar y ahí seguimos sintiéndonos un poco niños", añade.

En su visita a la ciudad olívica, Gabriela aprovecha la ocasión para recomendar algunos de sus lugares favoritos en los que comer o tomar un café, acompañados de un buen libro.

Dónde tomar el vermú - Garden

Praza de Compostela, 29, bajo dcha, 36201 Vigo, Pontevedra

Para tomar el vermú, Gabriela apuesta por el Garden, un local ubicado en las inmediaciones de la Praza Compostela que sirve, además, cócteles y copas. "Me encanta la alameda, es un sitio de paso maravilloso y ahí me junto con muchos amigos", cuenta la periodista en su entrevista a Treintayseis.

Dónde comer - Restaurante Kita

Avenida da Hispanidade, 89, Freixeiro, 36203 Vigo, Pontevedra

Para comer, la escritora se queda con el restaurante japonés Kita. "Tiene un nivelazo espectacular, al nivel de los mejores de Madrid", señala la autora de "Casi adultos". Este restaurante, de referencia en la urbe olívica, está recomendado en la Guía Michelin y cuenta con un "Solete de barrio" Repsol.

Para tomar un café - Vitruvia

Rúa da Reconquista, 7, 36201 Vigo, Pontevedra

Para tomar un café, Gabriela se queda con un lugar idóneo en el que, además, se respira cultura y música, por lo que resulta un enclave único para disfrutar de una buena lectura al tiempo que se degusta un café, ya sea de tarde, o por la mañana: Se trata del Vitruvia.

En este caso también valora la escritora su ubicación, una zona, junto con la Praza de Compostela, que suele frecuentar cuando visita la urbe olívica.

Para cenar - Malauva

Baixada Fonte, 12, 36202 Vigo, Pontevedra

Para cenar en Vigo, la escritora vilagarciana se inclina por el Malauva, un espacio ideal para disfrutar de tapas y vinos en el casco vello vigués. "Me encanta. Es uno de mis sitios favoritos de Vigo", asegura. "Es espectacular y también la forma en la que el sommelier marida los vinos con la comida, brutal", añade.

De los platos que ofrecen en este lugar, Gabriela se queda con el jurel, un plato crudo con mayonesa, wasabi y alga.

Para tomar una copa - El Palacio de La Oliva

Rúa Oliva, 2, 36202 Vigo, Pontevedra

Para finalizar la ruta gastronómica, la autora de "Casi adultos" elige el Palacio de La Oliva, un lugar de referencia en la ciudad y uno de los más aclamados a nivel culinario y también festivo. "Tiene una decoración muy chula, me encanta su terraza interior y, además, soy muy fan de Pepe Solla", concluye.