Un clásico de Churruca se cambia de barrio en Vigo: "No es una despedida, es un nuevo comienzo"

El restaurante Palo Palo, uno de los clásicos de Churruca, cerrará sus puertas en poco más de un mes; pero no lo hace para siempre, sino que se trasladará al entorno de Rosalía de Castro.

Tras 36 años en el local de la calle Martín Códax, 21, el próximo 21 de junio dirán adiós a su actual ubicación. "Pero esto no es una despedida... sino un nuevo comienzo", reza el post de sus redes sociales en el que han realizado el anuncio.

Así, a partir del 1 de julio comenzará una nueva etapa en República Argentina; quiere la casualidad que sea también en el número 21, el del antiguo local, el del adiós y el del nuevo comienzo.

"Con la misma esencia, la misma carta y la ilusión renovada, hemos decidido darle un nuevo aire a nuestro restaurante para seguir creciendo y ofreciéndoos lo mejor de siempre en un nuevo espacio", explican en Instagram, donde han agradecido a sus clientes la "confianza" y con los que esperan seguir "compartiendo muchos años más juntos".