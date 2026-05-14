Un local de brunch de Vigo lucha por convertirse en la mejor cafetería de Europa: "Necesitamos vuestro apoyo"

Tintico, uno de los locales de brunch más populares entre los vigueses, lucha por convertirse en una de las 100 mejores coffee shops de Europa por la plataforma The World’s 100 Best Coffee Shops.

La clasificación se elabora en base a criterios como la calidad del café, la experiencia de los baristas, la atención al cliente, la innovación, las prácticas sostenibles, el ambiente del local, la oferta gastronómica y la comunidad que se genera en torno a cada establecimiento.

El establecimiento, situado en el barrio vigués de Navia, figura entre los candidatos al reconocimiento de mejor cafetería del país. Para optar al premio, el local ha solicitado el apoyo de sus clientes: "Si alguna vez Tintico ha sido vuestro café favorito, es el momento de apoyarnos".

Las votaciones pueden registrarse a través de la plataforma del concurso y el establecimiento que obtenga más apoyos será el ganador del ranking.