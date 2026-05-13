El Petisquiño vuelve a Vigo del 15 al 31 de mayo con 19 locales y tapas a 4 euros

El Petisquiño, el Concurso de Tapas de Vigo, regresa del 15 al 31 de mayo con su XII edición. Organizado por la Federación Empresarial Provincial de Turismo y Hostelería de Pontevedra (Feprotur) y patrocinado por el Concello de Vigo, este año contará con la participación de diecinueve locales y restaurantes de la ciudad ofrecerán al público sus mejores propuestas en forma de tapas saladas y dulces, por un precio de 4 euros.

Esta mañana tuvo lugar la presentación del concurso de tapas más vigués, en la que estuvieron presentes el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la coordinadora del Petisquiño y portavoz de Hostelería de Vigo, Celia Cabrera. Caballero elogió el cambio de fecha como "una buena idea que no impide hacer otro en otoño", añadió. El alcalde calificó el evento como "notable", ya que sirve como promoción gastronómica y potencia la actividad económica de la ciudad: "Sois el ejemplo de cómo entender Vigo, desde la gastronomía y los eventos".

Por su parte, Celia Cabrera explicó que "el cambio de fecha afianza la dinamización de eventos gastronómicos en diferentes épocas del año. Antes el Petisquiño se celebraba demasiado próximo a la Navidad y el sector agradece este cambio, que significa el pistoletazo de salida del verano".

Los 19 participantes presentarán un total de 22 tapas, 18 saladas y cuatro dulces. Las tapas se puntuarán en una primera fase mediante votación popular y también por un jurado profesional que visitará los locales de incógnito. Los ocho establecimientos mejor valorados pasarán a la gran final, en la que deberán elaborar en directo sus creaciones ante un jurado que decidirá la Mejor Tapa 2026 y que tendrá lugar el próximo 9 de junio.

Además, se otorgarán varios reconocimientos: cuatro menciones a finalistas, la tapa más popular, el mejor maridaje, la mejor tapa elaborada con productos del mar, la tapa más golosa y la tapa más rica.

Los locales participantes son: As Cunchas, As Lolas Espacio Gastronómico, Attica21, Baruta Burguer & Kitchen, Bendito Nopal, Chemin de Fer, Costera MX, Konvini, La Revoltosa, NH Collection, Rooftop Hotel Maroa, Sierra Madre Taquería, Sota, Trepia Gastronomía, Vacaloura, Valdevez, Voltarei, O Croque y La Villa Bouzas.