Así será la cafetería-restaurante de Vigo que promete revolucionar la nueva ETEA: "Será un chiringo chic"

Los vecinos de Teis están de enhorabuena. El nombre detrás de los chiringuitos más exitosos de la comarca de Vigo volverá a la antigua Escuela de Transmisiones y Electrónica de la Armada (ETEA) con un nuevo e innovador proyecto gastronómico que resucitará la extinta panadería del emblemático enclave vigués.

La transformación de la ETEA es una realidad. Mientras Concello y Xunta terminan de solventar sus disputas, un hostelero vigués espera con ganas poder iniciar este mes la reconstrucción de la antigua panadería del complejo, que se convertirá en una cafetería-restaurante que promete acoger a cualquier tipo de cliente.

Se trata de Manuel Lago Chapela, que junto a su hermano Alberto ha revolucionado el nuevo paseo de Samil con su chiringuito, tras haber revitalizado hace una década la ETEA con sus ya míticos conciertos gratuitos. Manuel se hizo así un nombre en el barrio, donde es reconocido y querido por los vecinos: "Me conoce todo Teis".

"La zona es preciosa", añadió Manuel durante una entrevista con Treintayseis. Y es que el cariño que profesa al barrio lo empujaron a presentar su proyecto para transformar la antigua panadería del ámbito en la nueva cafetería-restaurante de moda de Vigo. "Va a ser la primera piedra para rehabilitar toda la ETEA", afirmó entonces desde el Chiringuito de Samil.

Infografía del proyecto de la nueva cafetería-restaurante de la ETEA de Vigo Cedida

Manuel tiene "muchas ganas" de empezar con lo que considera su "próximo gran proyecto". "Yo soy un enamorado de la ETEA", admitió a este medio, que valora la familiaridad de los vecinos: "Hay señoras que están siempre en el pilón, señoras de puro Teis, que tienen vistas al mar y se pasan la tarde jugando a las cartas".

¿Cómo será la nueva cafetería-restaurante?

El gobierno gallego informó en abril que la "futura concesionaria", la empresa de Manuel y su hermano Alberto, asumirá el diseño y la ejecución de las obras de rehabilitación y acondicionamiento del edificio. El presupuesto estimado alcanza los 405.891 euros, aunque Manuel admite que la inversión podrá superar los 500.000 euros.

Además, el plazo global del contrato es de 20 años, dividido en dos fases —12 meses para la rehabilitación del diseño y 19 años de explotación de la cafetería—. Una vez se abran las puertas de la cafetería-restaurante, el contrato que entrará en vigor tendrá un valor estimado de 9,8 millones de euros. Además, como contraprestación, Manuel y Alberto deberán pagar un canon de explotación anual de mil euros.

La antigua panadería de la ETEA es un edificio de planta baja, "bastante grande", en el que Manuel creará dos espacios diferenciados: "Vamos a intentar diferenciarlos". El inmueble contará con una terraza exterior que funcionará de "chiringo" en verano, que ofrecerá bocatas y comida rápida, mientras que el interior será un restaurante dedicado a los productos del mar, "mucha concha".

Infografía del proyecto de la nueva cafetería-restaurante de la ETEA de Vigo Cedida

"Yo quiero servir las cosas elegantes, pero no quiero perder a los clientes del barrio. Quiero servir tanto unos mejillones o unas navajas, como un bocadillo para el chico del barrio", explicaron los dueños, que recuerdan que la concesión les permite una barra exterior en la que pueden "hacer maravillas".

"Quiero que sea como un chiringo chic", resumió Manuel en su entrevista con Treintayseis, que empujó a su hermano a esta inversión con la que se reencontrará con sus clientes de Teis. Tampoco ha descartado programar actuaciones musicales o monólogos como en el Chiringuito de Samil, aunque en un formato "más íntimo".