Dónde comer en Vigo según la segunda mujer más guapa de España

La joven redondelana de 19 años, Paula Rojas, ha logrado un destacado puesto como segunda finalista en Miss RNB España 2026, posicionando así a Galicia entre las delegaciones más fuertes del panorama nacional.

El certamen se celebró el pasado 11 de abril en Salou y reunió a 48 candidatas de toda España. Según la organización, Paula destacó por su elegancia, seguridad y evolución durante las distintas pruebas.

Pero hoy no pasa por Treintayseis para hablar de belleza, sino de gastronomía. Le hemos pedido que nos dibuje una ruta por sus locales favoritos de la ciudad para disfrutar de todas las comidas del día. Y este es el resultado.

Para desayunar

Donde desayunar

Para empezar con calma el día, Paula reconoce que le gusta elegir sitios que no solo tengan buena comida, sino también un ambiente bonito y acogedor. Por este motivo, revela que uno de sus favoritos es El Huerto del Cura, por sus tortitas con sirope de arce y frutos rojos, que para ella "son de las mejores".

Pero, cuando busca una opción más "equilibrada" se decanta por La Cultural. "Tienen unas tostas increíbles para acompañar con café y zumo, perfectas para empezar el día con energía sin recurrir a algo demasiado dulce", explica.

Para tomar el aperitivo

Para la pausa de media mañana, la redondelana explica que suele ir a Sésamo Bakery Shop, donde destacan sus galletas y postres "riquísimos". "Es uno de esos sitios en los que siempre apetece parar un rato y darse un capricho", asegura.

En general, Paula explica que todos estos lugares comparten una misma esencia: espacios bonitos y acogedores, ideales tanto para desconectar un momento como para quedar con amigas o incluso hacer alguna foto.

Para comer

Para comer

A la hora de la comida, a Paula le gusta improvisar en función del "plan y del momento". Con todo, comenta que uno de sus sitios favoritos es Nikko Espacio Gastronómico: "fue de los primeros lugares donde probé el sushi y, sin duda, hizo que me enamorase de él. Es una experiencia en sí misma, perfecta para días más especiales".

Pero, cuando la ocasión es más informal, frecuenta el Bar Rivas, donde "siempre se come riquísimo". Del local destaca sus bocadillos, sobre todo el de jamón asado, y sus gouda rings con pimiento. "Es el típico lugar al que vas con amigos y sabes que no falla", dice.

Y, para aquellas ocasiones en las que le apetece algo más diferente, la redondelana se decanta por Papagaio Bistró, un local con una propuesta más innovadora, que combina productos gallegos e internacionales y ofrece platos que, según señala, "siempre sorprenden".

Para merendar

Para merendar, Paula suele apostar por sitios "tipo brunch", muy en la línea de sus desayunos. Asegura que le encanta parar en Los Dulces de Albita, especialmente por sus galletas estilo crumble cookies, que considera "buenísimas" y perfectas para disfrutar a media tarde.

Cuando le apetece algo salado, opta por una "apuesta segura como el 100 Montaditos". En su caso, lo tiene claro: su favorito es el montadito de pulled pork, que destaca por encima del resto.

Para cenar

Para cenar

Para la última comida del día, la gallega se decanta por locales con "buen ambiente y comida que realmente apetezca disfrutar con calma".

Uno de sus imprescindibles es Baruta Burger, una opción perfecta cuando busca algo más contundente. Destaca sus hamburguesas elaboradas con carne gallega, que incluso han competido en el Campeonato de España de hamburguesas, lo que, según señala, lo convierte en un acierto seguro.

Si prefiere algo más ligero, pero igualmente sabroso, suele parar en el Carballo, donde sus empanadillas de carne son sus favoritas y confiesa que, cada vez que pasa por allí, no puede resistirse a pedir al menos una.

Como tiene debilidad por la cocina italiana, otro de sus lugares de referencia es La Mafia se sienta a la mesa. De su carta, destaca especialmente la pizza con burrata, que considera su elección favorita.

Para tomar una copa

Para terminar el día tomando algo después de cenar, Paula opta por locales con buen ambiente. "Me gusta ir a Lolatino, sobre todo por su variedad de cócteles; mi favorito es el de frutos rojos. Cuando me apetece algo más dinámico, me encanta acercarme a Bowling Arenal Vigo, donde puedo tomar algo mientras juego a los bolos. Es un plan diferente, perfecto para pasar un buen rato; suelo pedir una clarita mientras juego, que le da un toque especial", comenta.

También frecuenta Don Vinarius, una vinoteca ideal para planes más tranquilos. "En los días más calurosos, no hay nada mejor que un buen vino blanco para cerrar la noche", añade.