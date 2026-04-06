Esta es la bocatería de Vigo con el mejor bocadillo de Galicia que ahora aspira a tener el mejor de España

Después de dos años consecutivos haciéndose con el premio al mejor bocadillo de Galicia, La Artesata de Vigo busca entronarse a nivel nacional en la tercera edición del Campeonato de España de Bocatas.

En 2024 fue el Barbacoa Koreano; el año pasado, el Crocand BBK; y para este 2026, el negocio vigués, que recientemente cambió de ubicación, desde Inés Pérez de Ceta a Pi y Margall, ha presentado el Cerdo Gajja kimchi.

Según la descripción que ofrecen para el campeonato, significa "falso kimchi" y en él exploran cómo funcionan sabores como el cerdo asado, el choucrut, tonkatsu y el kimchi entre sí: "Aprovechando la jugosidad del cerdo de castaña y la mantecosidad del Arzúa-Ulloa podemos contrarrestar parte de la potencia del falso kimchi y llenarlo de matices con el tonkatsu casero.

Los ingredientes son cerdo alimentado con castaña asado a baja temperatura con Arzúa-Ulloa de leche cruda, falso kimchi y salsa tonkatsu casera.

Además de La Artesata, entre los 11 aspirantes gallegos hay otros dos de la provincia de Pontevedra. Por un lado, el Moroccan All In, del local Marroquillos de la Boa Vila, hecho con pan marroquí Rgaif, pollo, ternera, huevo, mezcla de quesos, tomate, pimiento rojo y verde, salsas marroquís y especias.

Y desde Arcade, La Creación presenta su bocadillo Paladar Gallego, que tiene, entre otros ingredientes, pan rústico, puré de patata de Xinzo de Limia, grelos, lacón, alioli de pimentón de la vera y crujiente de chorizo ibérico.

Las votaciones se pueden hacer hasta el 26 de abril a través de la web del campeonato introduciendo el código que entregan los locales participantes.