Es oficial: ruta en barco, visita guiada en Ons y cocido gallego por 50 euros este fin de semana

Este sábado viene con un planazo que no vas a querer perderte. Un viaje en barco a la isla de Ons, con ruta guiada incluida y un cocido gallego completo para llenar bien la barriga. Todo ello lo podrás hacer este sábado 28 de marzo con salida desde tres puertos: Vigo, Bueu y Portonovo.

¿Qué mejor plan para la primavera y los días soleados que disfrutar de una ruta en barco? La naviera Piratas de Nabia lo ha vuelto a hacer y organiza este viaje a uno de los paraísos gallegos con uno de los platos de nuestra gastronomía más especial: un cocido completo con sopa, cocido, bebida, postre y café.

Un planazo en el Atlántico

Este sábado 28 de marzo tienes la oportunidad perfecta para disfrutar de una escapada inolvidable a la isla de Ons, combinando naturaleza, gastronomía y diversión en un todo en uno. La experiencia incluye salida en barco desde Bueu, Portonovo y, como gran novedad, también desde Vigo, facilitando el acceso a este paraíso natural.

Una vez en la isla, podrás descubrir sus paisajes a través de una ruta guiada, ideal para conocer la riqueza natural y su entorno. Tras el paseo, llega uno de los momentos más esperados del día: un delicioso cocido gallego completo en Casa Acuña, que incluye sopa, cocido, bebida, postre y café, para reponer fuerzas y disfrutar de la gastronomía gallega.

La jornada no acaba aquí, después de la comida habrá animación pensada para toda la familia, convirtiendo la experiencia en un plan perfecto tanto para adultos como para niños.

El precio varía dependiendo del puerto desde el que se decida salir. Si sales desde Bueu o Portonovo, el precio es de 45 euros para adultos y 20 euros para niños de 4 a 12 años. En caso de salir desde el puerto de Vigo, el precio asciende a 50 euros para adultos y 25 euros para niños.

Puedes hacer tu reserva llamando al 986 32 00 48 o a través de la web www.piratasdenabia.com. Eso sí, recuerda que es necesario solicitar previamente la autorización de la Xunta antes de comprar tu billete.