Vigo y Pontevedra presumen de dos nuevos restaurantes con Sol Repsol

La provincia de Pontevedra suma dos nuevos Soles Repsol, que han ido a parar a la capital y a Vigo. Se trata de Marna y Alberte, respectivamente.

Este lunes se ha celebrado en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona la gala de la Guía Repsol en la que se han anunciado tanto los nuevos Soles como los que suman uno más a su historial.

Marna y Alberte se suman a los 11 restaurantes de la provincia que ya disfrutaban de esta distinción: Casa Solla (3 Soles), Culler de Pau (3 Soles), Pepe Vieira (2 Soles), D’Berto (2 Soles), Yayo Daporta (2 Soles), Maruja Limón (2 Soles), Eirado da Leña (1 Sol), Meloxeira Praia (1 Sol), O Loxe Mareiro (1 Sol), Silabario (1 Sol) y Asador Soriano (1 Sol).

A nivel gallego, se estrenan también con 1 Sol los coruñeses O Secadeiro (Outes) y El de Alberto y ‘Gunnen, ambos en A Coruña; Vértigo (Sober), en la provincia de Lugo, y Miguel González (O Pereiro de Aguiar), en Ourense. Además, A Tafona de Santiago de Compostela, pasa a formar parte de los restaurantes con 3 Soles.

Alberte

El chef Alberte Gutiérrez se formó en la escuela de hostelería Hofmann, de Barcelona, para después hacer prácticas con grandes como Martín Berasategui y vivir su primera experiencia profesional en un tres estrellas Michelin, el Can Fabes de Santi Santamaría.

En Galicia pasó por las manos de Pepe Solla, entre otros, hasta que en 2013 abrió su propio proyecto, el Hierba Luisa, en Serafín Avendaño. Con Alberte quería dar un salto de calidad, que ha logrado en la Guía Michelín con dos recomendaciones en 2024 y 2025, y ahora con este Sol Repsol.

"Me llamaron en la época de las navidades y la verdad no me lo creía", asegura Alberte a Treintayseis. "Me hizo mucha ilusión porque es un reconocimiento al trabajo del día a día y esfuerzo de todo el equipo", añade.

Tras la mención de la Guía Michelín y este Sol Repsol, ahora espera "que vengan muchos más", para lo que seguirá esforzándose "al máximo para seguir mejorando cada día".

Marna

Nacido en 2025, Marna se presenta como "Mucho vino, buen rollo y productazo". Esta es la receta que ha llevado a Ismael López Tubío, con 20 años de experiencia en restauración, a lograr un Sol Repsol para su restaurante, ubicado en la emblemática Plaza de A Ferrería.

Se curtió como sumiller en el asador O Pazo de Padrón, que cuenta con 2 Soles Repsol, y en el restaurante Casa Solla de Poio. Ahora, lidera un proyecto que presume de una terraza con vistas privilegiadas, un bar de vinos con tapeo y un comedor para una experiencia más sosegada y completa.

Marna se caracteriza por una amplia selección de vinos y una cocina que busca recuperar el origen y la tradición culinaria, tanto española como francesa o latina.