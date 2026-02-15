Dónde comer en Vigo, según Nico, chef ganador del Petisquiño 2025

Dueño de uno de los cien restaurantes favoritos de España en 2025, Nico Pio es uno de los chefs de referencia de la ciudad olívica. Desde las bambalinas de Nikko Espacio Gastronómico, el ganador de la última edición del Petisquiño comparte con Treintayseis una ruta por sus locales favoritos en Vigo.

La cocina de Nikko destaca por la fusión de la gastronomía japonesa con los "productos de aquí". "Nos salimos un poquito de lo que es el japonés clásico", afirmó en una reciente entrevista a este medio, en la que aseguraba que "la comida japonesa siempre estuvo bastante presente en la ciudad".

"Tocamos de todo un poco, comida gallega, japonesa, mexicana... de todo", añadió entonces el chef, que preparó la mejor tapa de la ciudad en 2025. 'Eche o que hai' es un ejemplo claro de su moderna cocina. Se trata de una tapa elaborada con costilla de vaca a baja temperatura y marinada con salsa japonesa.

Nico defiende una cocina moderna, como se puede observar en las recomendaciones que ha compartido con Treintayseis. Aunque los fogones ocupan gran parte de su tiempo, saca unos minutos para elaborar una ruta gastronómica para disfrutar al máximo de la comida en la ciudad olívica.

Para desayunar

Nico tiene dudas sobre con qué local de hostelería de Vigo abrir el apetito. No suele desayunar fuera de casa y no tiene un lugar especial que recomendar, por lo que tira de clásicos del sector del brunch.

Lola y Lía y La Cultural son sus elecciones. El primero, ubicado a un paso de la carretera de Camposancos, y el segundo, en pleno centro de Vigo. Ambos destacan por su variada carta de desayunos.

Para tomar el aperitivo

Ya que habitualmente se encuentra entre los fogones de Nikko, el ganador del Petisquiño escoge una vinoteca cerca de su restaurante para tomar el aperitivo. La elección es 75 cl.

"Somos una tienda donde se pueden abrir botellas, vinos por copa y picar algo", se autodefine este local ubicado en el número 15 de la calle México.

Para comer

Morrofino Morrofino

A la hora de comer, Nico apuesta por uno de los restaurantes con mayor prestigio de la ciudad. Morrofino Taberna, ubicado en el número 4 de la calle Serafín Avendaño, es la recomendación.

"Me gusta bastante. Una cocina creativa, una cocina moderna", resume el dueño de Nikko, sobre uno de los restaurantes recomendados por la guía Repsol. Este restaurante es parte de un grupo de restauración que compone junto a Pedra Furada, en A Coruña.

Para merendar

Equipo de La Cuca Facebook La Cuca

Al igual que a primera hora de la mañana, las dudas vuelven a media tarde. Entonces, señala también otro clásico del "brunch vigués": La Cuca Brunch, que siempre destaca por los animales que decoran sus espacios. La marca cuenta con dos locales: uno en García Barbón y otro frente al Parque de Castrelos.

Para cenar

Plato de Koki Gastrobar Koki Gastrobar

Aunque su recomendación sincera sería su propio restaurante, Nikko Espacio Gastronómico, para cenar opta por "cocina de aprovechamiento, proximidad y circular". Es decir, Nico apuesta por Koki Vigo.

"Es un local nuevo, comida sorprendente, buenas ideas y agradable", valora el chef ganador del Petisquiño 2025 sobre este espacio ubicado en el número 8 de la calle Castelar. El "cerebro" de este gastrobar es Alberto Fernández, chef que ha pasado por cocinas como Atrio, Casa Marcelo, Casa Marcial o Maruja Limón.

Para tomar una copa

20th Century Rock, en Vigo

Por último y no menos importante, Nico apuesta por las "buenas copas" de un mítico de la noche olívica: 20th Century Rock. También destaca La Rosa Negra café-bar, ubicado en el número 93 de la calle Ecuador.