El sótano del centro de Vigo que esconde una de las bocaterías más míticas de Vigo

Jose Manuel, administrador y uno de los dueños de Tus Bocatas Treintayseis

Pocas ciudades tienen tantas bocaterías por metro cuadrado como Vigo. Papo's, Corner Hut, Lareca, Rin Ran o Bocateo son algunos de los nombres más recordados por los vigueses y las viguesas, junto al de un local que se esconde en el sótano de un edificio de la calle Areal.

Tal y como las hamburgueserías gourmet y las cadenas de comida asiática están impregnando de sabor las calles olívicas esta década, en los 80 y 90 fue el momento de las bocaterías. Entonces, surgieron las más míticas de la ciudad, que han sobrevivido varias generaciones de clientes.

Entre ellas, en el bajo del número 22 de la calle Areal, se esconde 'Tus Bocatas'. Se trata de un negocio familiar, que abrió sus persianas el 28 de diciembre de 1985 de la mano de los hermanos Domínguez: Jose Manuel, Feli, Paz, Trini y Carlos.

Entrada del Tus Bocatas, en Vigo S.P.

"Mi padre tenía un restaurante y, de aquella, estaban cambiando las cosas y mi hermano, el mayor —Carlos, ya jubiilado—, nos comentó la idea de montar la bocatería", recuerda Jose Manuel, en una conversación con Treintayseis desde el interior del "Tus".