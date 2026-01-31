El restaurante cerca de Vigo que destaca por sus mariscos frescos: "Comida, servicio y entorno de lujo"

Galicia es un paraíso gastronómico para cualquier persona. Da igual si eres más de carne, marisco, pescado o verduras, porque siempre encontrarás un restaurante en el que llenarte hasta reventar, siempre con ingredientes de gran calidad.

Muy cerca de Vigo, en Soutomaior (Pontevedra) se encuentra A Casa do Muelle, un restaurante con vistas al puerto situado en la parroquia de Arcade. Destaca por ofrecer productos frescos y de primera calidad, con especial protagonismo para sus mariscos y las famosas ostras de Arcade, un manjar imprescindible si visitas este rincón de Galicia.

"Productos frescos y de primera calidad"

Ostras de Arcade, especialidad de la casa acasadomuelle.es

A Casa do Muelle es un restaurante ubicado en Arcade, Soutomaior (Pontevedra), justo en el muelle y puerto de Arcade, un lugar privilegiado y lleno de belleza. De hecho, desde su terraza interior puedes disfrutar de ricos platos tradicionales con unas vistas increíbles a la ría.

Su cocina se centra en la gastronomía gallega tradicional y casera, siendo sus especialidades "la ración de anguilas fritas y las típicas ostras de Arcade". Afirman que trabajan con productos frescos y de calidad y la verdad que, si echamos un vistazo a las reseñas de sus clientes, no nos cabe ninguna duda.

Los productos los compran diariamente en la plaza de abastos de Arcade para garantizar que todos los platos reflejen la frescura de los productos locales. Ingredientes de proximidad que logran que cada mordisco tenga un sabor inigualable.

En la carta puedes encontrar una amplia variedad de tapas, raciones y mariscos, así como pescados, arroces y carnes. Entre las recomendaciones destacan las ya mencionadas anguilas y ostras, junto con las almejas a la marinera, navajas, vieiras del Pacífico, langostinos y percebes gallegos.

"Otro delicioso plato que le sugerimos son los fideos con rape y almejas, que cuenta con una muy buena acogida entre nuestros clientes habituales", señalan desde el propio establecimiento.

Además, ofrecen dos opciones de combinados de mariscos. Por un lado, una combinación de centollo, 2 nécoras, cigalas, langostinos, 2 vieiras, navajas y zamburiñas y, por otro, bogavante a la plancha, nécoras, gambas, cigalas, gambas, zamburiñas, 2 vieiras, navajas y percebes.

También hay opciones de carnes y una selección de exquisitos postres caseros como la tarta de queso, tiramisú o arroz con leche. Como no podía ser de otra forma, también disponen de una bodega magnífica en la que predominan los albariños, ribeiros y godellos como vinos blancos, y los mencías, riojas y Ribera del Duero como tintos.

Entre semana, también sirven un menú del día "100% casero", con platos variados elaborados con los mismos productos frescos de los platos de la carta, convirtiéndose en una opción interesante para comidas o cenas con amigos, familiares o incluso de trabajo.

Las opiniones de sus clientes

Su reputación entre los clientes es bastante buena, con una valoración de 4,2 sobre 5 basada en más de 1.300 reseñas.

Entre las valoraciones, hay muchas que destacan la calidad de la comida, mientras otras elogian al trato recibido durante toda la visita. Javi Capra, por ejemplo, no dudó en hablar de todo un poco: "Espectacular, todo perfecto. Comida, servicio y entorno de lujo. Estaba todo riquísimo y una atención muy amena del personal y con unas vistas hermosas. Volveremos".

Incluso, son muchos los que apuntan la invitación que ofrece el restaurante al finalizar la comida o cena: "Bastante bien, fuimos con reserva pero creo que no hace falta, cenamos bien, calidad y contundencia, no pedimos postre porque estábamos llenos, además, nos invitaron a los chupitos", opinó Cañe.

Jose Ángel lo tiene claro: "La carne estaba exquisita, los solomillos se deshacían, mi chuletón era increíble. En cuanto al pescado hemos pedido un lenguado y estaba muy rico y el marisco era espectacular. El precio medio incluyendo postre y bebidas, primero y segundo plato rondan los 50 € dependiendo de que se elija".