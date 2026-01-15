Fecha confirmada: un "Gran Cocido" cerca de Vigo por solo 22 euros se celebrará el 25 de enero con un increíble menú

El cocido es uno de los platos más tradicionales de Galicia y uno de los más apreciados por la mayoría de gallegos, por no decir por todos. Esta comida es un claro ejemplo de tradición y orgullo, transmitido de generación en generación, y que reúne alrededor de una mesa a amigos y familiares para disfrutar de una buena comida y una larga sobremesa.

Son muchos los municipios que organizan jornadas dedicadas al cocido para rendir homenaje a esta joya de la gastronomía gallega. En este contexto, destaca el "Gran Cocido" organizado por la Asociación Cultural Quinta do Piñeiro de Corzáns, en Salvaterra de Miño (Pontevedra), que tendrá lugar el domingo 25 de enero a partir de las 14:00 horas.

El "Gran Cocido" en Salvaterra de Miño

La parroquia de Corzáns, en el municipio de Salvaterra de Miño, volverá a convertirse en punto de reunión alrededor de la mesa gracias a la celebración del Gran Cocido, una iniciativa promovida por la Asociación Cultural Quinta do Piñeiro.

El evento gastronómico tendrá lugar el domingo 25 de enero, a partir de las 14:00 horas, en el Centro Cultural de Corzáns. Desde esa hora, el cocido será el epicentro de una jornada pensada para el disfrute de este manjar en buena compañía y para todos los públicos.

Si decides asistir a esta cita, podrás disfrutar de un menú completo que incluye sopa, cocido, pan, agua y vino, además de la sobremesa. El precio establecido es de 22 euros para adultos y de 10 euros para menores de hasta 12 años, facilitando así la asistencia de públicos de todas las edades. ¿Qué mejor forma de pasar un buen rato que con un buen cocido?

La organización insiste en la necesidad de inscribirse con antelación, ya que el plazo permanecerá abierto hasta el jueves 22 de enero. Las reservas pueden realizarse a través de los teléfonos de Janira (638 450 204) o Pistón (686 939 855). Así que ya lo sabes, si quieres disfrutar de este manjar a muy buen precio, no tardes en realizar tu reserva.