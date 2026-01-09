Aterriza en Vigo un nuevo local con una oferta especial de 2 euros para los 100 primeros clientes

Los vecinos de Vigo esperan con ilusión una de las primeras inauguraciones del año: la apertura de un nuevo local especializado en fresas, donde se podrá disfrutar de esta fruta en temporada como fuera de ella, acompañada de una amplia variedad de toppings y salsas.

La Fresería continúa su expansión y abre hoy un nuevo establecimiento en Vigo, concretamente en la calle Carral, alcanzando así más de 30 locales repartidos por todo el país. Con motivo de su inauguración, el nuevo local ofrecerá una promoción especial de dos euros para los primeros clientes.

Nueva apertura en Vigo con una oferta especial

Las fresas son una de las frutas más apreciadas por su dulzura y aroma, destacando no solo en postres como tartas y helados, sino también en ensaladas. La temporada de fresas es en primavera, principalmente entre los meses de marzo y junio, pero a partir de este viernes será posible disfrutarlas en Vigo durante todo el año.

La Fresería aterriza en la ciudad olívica con una propuesta innovadora: vasos de fresas acompañados de una amplia variedad de salsas (chocolate con leche y avellanas, nata montada, salsa Oreo, dulce de leche, entre otras) y toppings como crumble de pistacho, cookie dough casero o coco rallado.

Los precios oscilan entre los 4,50 y los 15,90 euros, según tamaño, e incluyen una salsa a elegir, excepto el vaso XL, que incorpora todas. Además, se pueden añadir complementos adicionales con precios que van desde los 0,50 hasta los 2 euros.

Sin embargo, con motivo de su apertura en la calle Carral de Vigo, La Fresería lanzará una oferta especial este viernes: los primeros clientes podrán llevarse un vaso de fresas con salsa y topping por solo 2 euros. La inauguración oficial será a las 17:30 horas y a la cita acudirá el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Actualmente, La Fresería cuenta con más de una treintena de locales, entre ellos uno en Santiago de Compostela, inaugurado recientemente. Su éxito se basa en la calidad y frescura de las fresas, 100% nacionales, así como en la amplia variedad de toppings y salsas disponibles.

De este modo, Vigo suma una nueva propuesta con opciones saludables en pleno centro de la ciudad, junto a la plaza de Compostela y muy cerca de la Porta do Sol, que se añade a la oferta gastronómica viguesa.