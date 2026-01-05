Ofrecido por:
Los vigueses, a la cola para conseguir su roscón de Reyes en las panaderías de la ciudad
Desde primera hora de la mañana, panaderías y pastelerías se afanan en suministrar este dulce tradicional típico de estas fechas
Relleno de nata, crema, chocolate o básico, de toda la vida: El roscón de Reyes es el dulce estrella de estas fechas, y en las panaderías y pastelerías de Vigo hoy se dispensarán cientos de miles.
Desde primera hora de hoy eran muchas las personas que formaban colas frente a estos establecimientos para conseguir su unidad: Podían verse en Pi y Margall o en Camelias. Gran parte de los roscones que hoy se venderán fueron elaborados bajo encargo previo, pero hay quien seguro esperará a última hora para adquirir el suyo, por lo que se prevé una jornada frenética en este sentido.
Con la Noche de Reyes a punto de llegar y el día grande de los Magos, la Navidad toca a su fin, aunque en Vigo todavía se podrá disfrutar un poco más.