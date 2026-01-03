El restaurante de Vigo a un paso de Balaídos que destaca por sus carnes cocinadas a baja temperatura

Un viaje puede cambiarte la vida. Más aún si pasas en Vigo tus vacaciones de verano y disfrutas de la calidad de vida, del cariño de la gente y, sobre todo, del San Juan en Playa América. Uno de esos viajes a lugares que enamoran, a los que vuelves y en los que acabas montando un restaurante.

Esta es la historia de Fathi, francés de origen tunecino y ahora dueño de The Wolf & The Lamb, en Vigo. "La ciudad me encantó. Después, me casé y paré de venir hasta el año 2019, que vine con mi mujer y mis hijos", explica el hostelero a Treintayseis, que recuerda que el primer contacto de su mujer, Linda, con Galicia no fue el deseado: "Llovía mucho".

Cuatro años más tarde, se trasladaron definitivamente a Vigo, escapando de la dura, competitiva y estresante vida de París; también del creciente racismo hacia los musulmanes que han experimentado durante sus últimos años en Francia. "Al final tenemos niños pequeños y queremos darles la mejor calidad de vida", resume Fathi.

Después de un año preparando su proyecto, a finales de 2024 abrieron The Wolf & The Lamb, un restaurante especializado en carnes cocinadas a fuego lento, situado a un paso del estadio de Balaídos y donde tener prisa no es una opción. Fathi se encarga de la cocina y de la sala y Linda —de origen argelino— es la chef de repostería.

Una vida de emprendimiento

Fathi destaca por su pasión hacia los negocios. Comenzó trabajando para la fábrica de su padre: "Fabricamos perfumes desde 1984 hasta el año 2010. Luego los vendíamos al por mayor".

Esta experiencia le permitió conocer qué significa tener una empresa y cómo trabajarla. Así, montó junto a un amigo una compañía de "reforma decorativa" en la que estuvo trabajando hasta 2015, cuando creó otra sociedad —en este caso, de transportes— de la que fue propietario hasta 2023.

"Soy un comercial, sé hablar con la gente, hablo cinco idiomas: árabe, francés, inglés, español y un poco de gallego", añade Fathi con una pizca de sorna. Entonces, llegó el Covid, deciden trasladarse a Vigo e invertir en uno de sus pasatiempos favoritos: cocinar.

Fathi no tiene estudios culinarios, pero considera que tiene un "feeling" con la cocina. "Lo que hago en casa le gusta a la gente y dije: voy a proponer lo que sé hacer", explica sobre su decisión de montar un restaurante especializado en carnes cocinadas a baja temperatura.

Una carta con matices árabes

Desde su local situado en el número 72 del Camiño da Carballa, Fathi, Linda y su pequeño equipo ofrecen una de las carnes más tiernas de la ciudad. Costilla de vaca y cordero son algunas de sus especialidades, aunque la carta está repleta con los platos que al hostelero más le gustan, por ejemplo de la gastronomía italiana.

La calidad de sus platos ha atraído, según explica Fathi, al director deportivo del Celta, Marco Garcés. También a muchos vecinos del centro de Vigo, que deciden coger un taxi para saborear las carnes de The Wolf & The Lamb, incluida la ternera gallega.

"En la carta también tengo varios platos que son de mi origen", añade Fathi, que considera que ofrece "una imagen" de su familia. Ahora bien, lo que más demanda su clientela es la costilla de vaca, que puede pasar hasta 24 horas marinando.

Fathi destaca, además, la reforma del local, que cuenta con dos zonas diferenciadas: una terraza interior dedicada exclusivamente a restauración y una sala interior "más informal". En esta última, se puede acudir sin reserva para "picotear y tomar algo", un rincón secreto que muchos celtistas ya han descubierto para sus previas.