El céntrico restaurante de Vigo que ofrece la mejor comida callejera de Venezuela

Cruzar el Atlántico supone un cambio drástico de vida para los centenares de migrantes venezolanos que arriban a Vigo. Es el caso de Ricardo Antela y Elisabeth Torres, abogados en el país latinoamericano que ahora preparan una de las mejores hamburguesas de España, así como auténticos desayunos y comida de Venezuela.

"Ella era funcionaria del organismo electoral y yo era consultor de empresa y profesor universitario, pero cuando emigramos decidimos darle una vuelta. Insertarnos aquí era complicado", asegura el hostelero, que en Caracas ejercía de consultor legal de la cadena de televisión Globovisión y ahora es propietario de Baruta Burger&Kitchen, restaurante ubicado en García Barbón, 37.

Además de estar obligados a homologar sus titulaciones en Derecho, pese a sus largas trayectorias en el sector, se encontraron con una barrera insalvable a la hora de encontrar trabajo: edadismo. Las consultoras y los despachos de abogados los rechazaban por su edad, por lo que decidieron apostarlo todo a una hamburguesería gourmet en 2015, cuando apenas existían locales semejantes en Vigo.

Bajo el nombre de La Ruta Burger, Ricardo y Elisabeth se hicieron un nombre en Castrelos. Los vecinos del barrio llegaban a comer tres veces por semana en su hamburguesería, pero, al año, "el Ayuntamiento ordenó el cierre del local por un tema de urbanismo con el propietario" y tuvieron que trasladarse.

"Aprovechamos las circunstancias para venirnos al centro", apunta el hostelero, cuya familia es originaria de Vigo. La Rúa Lepanto fue el destino de sus hamburguesas, donde estuvieron durante cinco años. "Abrimos en 2017 y la verdad que fue muy bien", añade Ricardo, que explica que, al disponer de un local más grande, comenzaron a servir "estos desayunos que hoy están tan de moda".

Terraza de Baruta, desayunería y restaurante de García Barbón Treintayseis

Fue tal el éxito que consiguieron abrir un segundo local en la avenida de A Florida, pero el Covid truncó sus planes de expansión. "En diciembre de 2020, el propietario no quiso renovar el contrato porque no le parecía rentable la hostelería y tuvimos que cerrar el local", explica el también jurista, que recuerda que durante la pandemia llegaron a preparar casi 3.700 hamburguesas en 45 días a domicilio.

Las restricciones, la decisión del propietario del local y el 'boom' de hamburguesas gourmet que vivía Vigo en 2021 obligaron a "expandir el concepto" de La Ruta Burger, que mutó en Baruta Burger&Kitchen. "La gente nos pedía un rebranding, había demasiadas hamburgueserías y necesitábamos adaptarnos al nuevo mercado", detalla Ricardo sobre el paso a convertirse en un restaurante de street food latino y venezolano, sin perder las hamburguesas que los identifica.

Restaurante con esencia venezolana

El mismo nombre del local es un homenaje a Venezuela. Baruta es el nombre del ayuntamiento de Caracas del que provienen Ricardo y Elisabeth. Su objetivo es acercar la cocina del país latinoamericano desde un punto de vista desenfadado y presentada de "un modo más global" para que el público español fuera receptivo.

"Nuestras arepas se las vendemos más al público local que a los venezolanos.Vendemos tantas arepas como burgers", asegura el hostelero, quien recalca que no ofrecen las típicas arepas venezolanas (reina pepiada, por ejemplo), ya que cuentan con rellenos originales "adaptadas a un público más global".

Ricardo detalla que las variantes más demandadas son "La Pija" y "La Cachilapa". "Es el pollo mechado con queso o carne mechada con queso", explica. También destaca una arepa que lleva plátano macho y queso, "una combinación súper clásica de Venezuela. En este punto, recalca que están incluyendo en la carta platos a base de plátano macho y carnes sazonadas al modo venezolano.

También ofrecen desayunos y Ricardo destaca las tortitas con bacon y huevo, renegando del concepto brunch: "Nuestro eslogan es menos brunch y más desayuno. Son desayunos más fuertes y contundentes". Esta diversidad de productos, consideran los dueños de Baruta, es la clave para ser un negocio rentable: "Nuestro secreto ha sido adaptarnos a esa llegada masiva de hamburgueserías".

De las mejores hamburguesas de España

Aun así, las hamburguesas son el gran reclamo de Baruta. "Nos concentramos en ofrecer unas pocas, pero con buen producto, una carne de calidad", afirma Ricardo, quien señala que clientes pueden escoger entre pollo, ternera y vaca. La carta mantiene las burgers clásicas de La Ruta y han añadido algunas bañadas de Lotus y pistacho.

Elisabeth y Ricardo no pueden quitar ciertas hamburguesas de la carta. "La Chulalista", "La Baconqueso" o "La California" están tan demandadas y han fidelizado a tantos clientes durante estos diez años que no las pueden descartar. Pasa igual con "La Barutesa", buque insignia que fue finalista en el campeonato de hamburguesas de 2022.

"Tan buena que no la puedes retirar. De hecho, estamos meditando si volverla a presentar con algún ligero ajuste y volver a competir con ella", revela Ricardo, que explica que tienen clientes fijos desde Portugal hasta A Coruña. Su propuesta gusta tanto a locales que trabajan por la zona, como a turistas que se encuentran con una de las mejores hamburguesas de la ciudad y platos que te trasladan a Caracas en cada bocado.