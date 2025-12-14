Dónde comer en el centro de Vigo sin reserva y a cualquier hora esta Navidad

Desde el encendido de las luces, el pasado 15 de noviembre, Vigo se ha ido abarrotando progresivamente: las calles, las aceras, las carreteras, los hoteles y los restaurantes. A veces, comer o cenar algo a deshora o sin cierta previsión se convierte en una misión imposible, y más durante el fin de semana.

Pero la ciudad olívica ofrece muchas posibilidades en lo que a "comida rápida" se refiere, entendida como un "picar algo" o "llevarse algo al estómago" cuando el hambre aprieta y las mesas con platos, cubiertos y manteles se encuentran ya cubiertas desde hace días o, incluso, semanas.

No hace falta, además, trasladarse muy lejos de lo que en estas fechas es el centro neurálgico de la ciudad, ese centro urbano que desde mediados de noviembre y hasta principios de diciembre, como mínimo, reluce en forma de adornos navideños y millones de luces led.

En Treintayseis, hemos recopilado diez opciones, de entre las varias que hay y sin contar los mercadillos navideños, a modo de guía para los olvidadizos, los despistados o aquellos a los que el rugir del estómago les ha cogido desprevenidos.

Bar Carballo

Tortilla y empanadilla del Carballo.

Situado en Manuel Núñez, 3, además de tener otro local en la Florida, el Carballo abre entre semana de 09:00 a 23:00 horas, y el sábado, desde las 10:30 horas con el mismo horario de cierre. No abre los domingos.

Es un seguro de vida que presume de sus dos clásicos, las empanadillas y la tortilla de patata. La oferta se completa con comida casera como calamares, jamón asado y zorza, además de bocadillos variados.

A Tapa do Barril

Una de las variedades de empanadilla de 'A Tapa do Barril' A Tapa do Barril

Otro local clásico de empanadillas, que presumen ser las mejores de Vigo, y que también ofrece varios locales es A Tapa do Barril. Desde López Mora, el originario, se expandieron hacia el centro, primero en Puerta del Sol y, después, en Policarpo Sanz.

En el pequeño despacho del kilómetro cero hay gran variedad de empanadillas, aunque la oferta es más completa en el más reciente, en Policarpo Sanz, más amplio y con una carta más completa.

Papos

Bocatería Papo’s y su clásico bocadillo ‘Lourdes’. @bocateriapapos

Seguimos el recorrido entre clásicos y no podía faltar la bocatería Papos, en Venezuela 10, que abre de lunes a jueves de 11:30 a 00:00 horas. y los viernes y sábados, de 11:30 a 01:00. En su carta, bocadillos, sándwiches, hamburguesas y platos combinados. Entre los primeros, destaca el Lourdes, un bocadillo que se ha convertido en el más "mítico" de la bocatería.

Bocateo

Bocateo, una de las bocaterías más míticas de Vigo Treintayseis

Fundada por ex trabajadores del Papos, esta bocatería situada en pleno Casco Vello, en Manuel Núñez, comparte algunos bocadillos de su carta, como el Lourdes, y también ofrece hamburguesas y platos combinados en una carta muy similar a la anterior. Tiene un horario más reducido, de 13:00 a 16:30 y de 19:00 a 00:00 horas.

L´squina

L'Squina

Seguimos la ruta por bocaterías con L'Squina, en Carral 4. En este caso, también cuenta con amplia variedad de bocadillos, platos combinados y pizzas, pero tienen la peculiaridad de su pan negro, que le da un sabor diferente a toda su carta. Abre de forma ininterrumpida de 13:00 a 23:30 horas.

Tus Bocatas

Exterior de Tus Bocatas Google Maps

Situado en Arenal, 22, este local es otro de los que ofrece bocadillos, pero también hamburguesas, platos combinados y ensaladas. Cuenta con una pequeña terraza en la calle y tiene un horario de apertura de 12:00 a 01:00 de lunes a jueves, y hasta las 03:00 horas los viernes y sábados.

Lareca y Rin Ran

Rin-Ran, rin ran, calamares, bocadillo de calamares

En la calle Churruca, el hambre se puede matar en cualquiera de estas dos bocaterías que se han convertido en dos imprescindibles entre los amantes de la noche. Durante el fin de semana, el Lareca y el Rin Ran están abiertos hasta las 03:30 y las 01:00 horas, respectivamente, y destaca en su carta el bocadillo de calamares como producto estrella.

Sande Sandwich

Sande Sanwinch Treintayseis

Abierto desde hace un año al lado del NH, en García Barbón, es uno de los locales más originales en cuanto a lo que ofrece: sandwiches coreanos. Es decir, un bocado elaborado con un pan brioche que se abre sin cortarlo del todo y se rellena con ingredientes como tortilla de huevo, aguacate con bacon o pulled pork.

Ecos

Comida en la cafetería Ecos. Foto: Facebook de Ecos

El horario de la cafetería Ecos es imbatible: la cocina de este mítico establecimiento, que se encuentra en el número 35 de la calle Urzaiz, a un paso de Vialia y muy cerca de la zona comercial de Príncipe, está operativa desde las 07:00 hasta las 02:00 horas de la madrugada, de lunes a sábado.

En su carta se puede disfrutar de diferentes tapas, hamburguesas, bocadillos, sándwiches y platos combinados de todo tipo.

Il Papero

Il Papero.

Para rematar, pizza al corte y helados en pleno kilómetro cero de Vigo, a pocos metros del árbol de Navidad gigante de la Puerta del Sol. Está abierto de 12:00 a 00:00 horas todos los días de la semana.