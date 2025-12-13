La primera hamburguesería vegetariana de Vigo: un "oasis" ecológico y saludable en pleno Casco Vello

Desde la década de los años 90, Vigo cuenta con diversas opciones veganas. Pero no había en la ciudad ningún restaurante que impulsara la comida saludable y ecológica con una oferta "más que golosa".

Jaime vio este hueco en el mercado gastronómico vigués en 2018. Ya tenía experiencia en otros establecimientos vegetarianos, como el extinto Gálgala, y parte de sus familiares ya seguían una dieta vegetariana. Dos aspectos clave que lo empujaron a modernizar la oferta de la ciudad con su hamburguesería vegetariana: Verde Mostaza.

"Mi idea era hacer algo vegetariano, pero un poco más actualizado y más goloso, como son las hamburguesas", explica a Treintayseis el hostelero vigués, que asegura que en su casa siempre "se cocina así, un poco diferente". Julio, además, había sido propietario de una frutería de productos ecológicos y de cercanía.

Restaurante Verde Mostaza, en Vigo S.P.

La novedad de la propuesta atrajo a muchos curiosos, así como a vegetarianos y veganos de toda la comarca. La gran mayoría de ellos son desde entonces asiduos a un restaurante que también ofrece menús del día y, a partir de la próxima semana, desayunos. "Nosotros lo entendemos como una cocina inclusiva, no es un restaurante exclusivamente para vegetarianos y veganos", asegura Julio.

Pero en febrero de 2023, Verde Mostaza tuvo que cerrar sus persianas en la calle Paraguay. "Por problemas con el local decidimos cambiarnos, aparte era más pequeño, una cocina más pequeña, y decidimos crecer", asegura el hostelero, que pronto encontraría un hueco en pleno Casco Vello, en la Rúa da Ballesta, 10.

El nuevo local ha sido todo un éxito. Decenas de trabajadores del centro se acercan cada semana a Verde Mostaza y disfrutar del buen trato de Julio y su equipo, en un espacio acogedor con inspiración francesa que destaca por la presencia del verde y de las plantas. "Aunque requieren mucho cuidado siempre estuvieron muy presentes. Un pequeño oasis en la ciudad", describe Julio, que recuerda que, además, es pet-friendly.

Julio, dueño de Verde Mostaza Samuel Pérez

"Nos encantan los animales. Siempre se portan súper bien y nos encanta que nos identifiquen con eso. Siempre colaboramos con alguna protectora", añade, recordando que una vez llegó a venir un cliente con un conejo. Cabe destacar que cuentan con una hucha para realizar donaciones a diferentes causas sociales.

"No somos un restaurante de comida rápida"

Entre la bella decoración de Verde Mostaza, destaca un cartel que es una toda una declaración de intenciones: "No somos un restaurante de comida rápida", se puede leer en él. Y es que si por algo destaca la primera hamburguesería vegetariana de Vigo es por la elaboración del producto, distanciándose así de los habitales establecimientos de burguers o pizzas.

"Nosotros elaboramos todo. No compramos las hamburguesas a uno, los postres a otro y las salsas a otro. Somos una hamburguesería artesana", explica Julio, que explica que empiezan temprano cada mañana para elaborar los productos. "Las hamburguesas no se hacen en un día, requieren un par de días", recalca.

Interior de Verde Mostaza, en Vigo S.P.

Así como cada hamburguesa lleva "bastante trabajo detrás", Julio y su equipo preparan cada día una guarnición diferente para acompañar las hamburguesas al plato. En Verde Mostaza se puede comer las hambuguesas con pan, siempre artesano y de una panadería local, o al plato con una ensalada u otro tipo de acompañante.

Una carta pequeña pero completa

Verde Mostaza cuenta con nueve tipos diferentes de hamburguesas. Las más demandadas suelen ser la de olivas y tomate seco, la de champiñón y boniato o la de zanahoria con avellanas. "En invierno suele tener mucho tirón la de grelos con tetilla", añade Julio, que explica que el menú del día que ofrecen de martes a viernes incluye la bebida y un primero: crema, paté y hummus son las opciones más recurrentes.

"No tenemos una carta muy extensa porque consideramos que es mejor ofrecer poco y bueno", añade el hostelero vigués, que explica que, además, ofrecer una gran variedad de platos es más complicado. También comenta que las hamburguesas cuentan con pocos ingredientes: "A pesar de que parecen así muy exóticas, todas son bastante básicas, porque entendemos que la cocina no requiere mezclas extrambóticas para resultar atractiva".

Hamburguesa de olivas y tomate seco de Verde Mostaza, en Vigo S.P.

Verde Mostaza también destaca por ofrecer unas croquetas veganas "súper ricas" y por los postres. "Tenemos fijo en la carta un brownie, que tiene muchísimo éxito. También una tarta de queso al horno con mermelada de melocotón y una tarta de zanahoria, chocolate y avellana vegana, que la gente se pirra por ella", afirma Julio, que recién ha acabado el servicio del miércoles, un día habitual en el que han llenado la sala.

Comida de calidad, un buen trato y una oferta única han convertido a Verde Mostaza en un referente de Vigo y de toda la comarca. Julio y su equipo cuentan con clientela fija, que vienen a Vigo cada mes desde Pontevedra o, incluso, de Santiago de Compostela para disfrutar de una buena hamburguesa vegetariana, ecológica y saludable.