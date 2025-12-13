Aterriza en Vigo un exclusivo espacio gastronómico de 500 m2 con vistas panorámicas a la ría

Vigo tiene una oferta gastronómica muy diversa que combina tradición gallega y vanguardia. La ciudad olívica cuenta con numerosos establecimientos donde se puede disfrutar de una excelente comida, así como adquirir productos locales de calidad.

A esta oferta, ya de por sí amplia y variada, se suma un nuevo espacio exclusivo de 500 metros cuadrados, con impresionantes vistas a la ría, que alberga un catálogo de productos gourmet que alcanza alrededor de 3.000 referencias.

Vistas a la ría y una exclusiva zona gastro

La Barra del Gourmet El Corte Inglés

En plena Gran Vía de Vigo, este exclusivo espacio de El Corte Inglés ofrece una experiencia de compra y degustación que combina calidad y tradición, convirtiéndose en el destino ideal para quienes buscan una experiencia gastronómica exclusiva.

El nuevo Club del Gourmet, ubicado en la séptima planta, es un espacio dedicado a la compra de productos de alta calidad que, además, ofrece unas privilegiadas vistas a la ría de Vigo, convirtiéndose en un atractivo añadido para quienes valoran estos detalles.

Además de presentar una selección de 3.000 productos organizados en amplios expositores, este espacio gourmet cuenta con una zona de barra con capacidad para atender a 65 personas.

En concreto, La Barra del Gourmet ofrece desayunos con café seleccionado 100% Arábica de Supracafé, tostadas hechas al momento, croissant de mantequilla de alta pastelería o sándwiches.

A lo largo de todo el horario de apertura, se podrá disfrutar de aperitivos o picoteos a elegir entre diferentes tapas elaboradas. Destacan también las ostras, mariscos, crustáceos y caviar; ahumados y salazones de mar; charcutería fina; conservas; pinchos y caprichos; entrepanes y bikinis.

Completan la carta un conjunto de propuestas imprescindibles entre las que destacan platos de elaboración propia como la ensaladilla de ventresca, el canelón de rabo de toro o la tortilla de Betanzos.

Los vinos y espumosos se ofrecen por copas, y se podrán escoger hasta 20 diferentes. Entre las opciones de postre se incluye una torrija de brioche o arroz con leche, entre otras.

Zona de tienda

Zona de tienda El Corte Inglés

En cuanto a la zona de tienda, los clientes pueden encontrar un área de charcutería gourmet con los mejores embutidos, chacinas, salazones, conservas y quesos nacionales e internacionales, así como una exclusiva bodega con más de 2.000 referencias de vinos, espirituosos y destilados.

La zona dulce, en la que adquiere un especial protagonismo el dulce navideño, reúne una amplia selección de propuestas de repostería, bombones y chocolates. La propuesta de pan ofrece una elaboración sin aditivos químicos, con fermentaciones largas y con masa madre.