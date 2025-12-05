Cierra una de las pizzerías clásicas del centro de Vigo: "Gracias por ser parte de esta familia" Treintayseis

A finales de noviembre de 2010, abría en Vigo, en García Barbón, 25, Cambalache, un negocio dedicado a las pizzas, pasta, ensaladas, carnes y postres nacido en A Coruña, y que llegaba a la ciudad olívica para "cambiar el concepto de pedir una pizza en esta ciudad" y el objetivo de expandirse con nuevos locales.

15 años después, y de forma algo sorpresiva, la verja del local se ha bajado para siempre, no sin antes dejar un mensaje en el ventanal para todos los vigueses y clientes que a lo largo de este tiempo han disfrutado de su comida.

"¡Gracias, Vigo!", arranca en mayúsculas, y prosigue: "Después de 15 años compartiendo sabores, historias y momentos inolvidables, cerramos las puertas de este restaurante, pero nos llevamos para siempre vuestro cariño".

"Gracias por acompañarnos y por ser parte de esta familia", remata el mensaje, que aparece en tres idiomas: castellano, gallego e inglés.