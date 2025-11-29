Un famoso restaurante de Vigo regalará 200 porciones de tarta de queso el miércoles 3 de diciembre

No hay duda de que las tartas de queso están de moda. Este postre figura en la carta de la mayoría de restaurantes, siempre entre los más solicitados. Y si no, que se lo digan a Nikko Espacio Gastronómico, que en cuestión de días la incorporará a su carta.

Para celebrar la ampliación de su oferta de postres, Nikko Espacio Gastronómico (rúa México, 10) regalará 200 porciones de tarta de queso el próximo miércoles 3 de diciembre, a partir de las 20:00 horas, para todos, vigueses y turistas, que se acerquen al local.

Con el arranque del mes de diciembre, Nikko Espacio Gastronómico añadirá cinco variedades de tarta de queso a su carta (tradicional, chocolate, té matcha, sneakers y pantera rosa), que también podrán pedirse para llevar o a domicilio.

¿El motivo? "Hay una demanda muy grande. Las tartas de queso están de moda, especialmente las que son muy líquidas y cremosas. Álex Cordobés está facturando millones de euros", explica Nico Pio al otro lado del teléfono, justificando la iniciativa.

Las tartas de queso de Nikko Espacio Gastronómico estarán disponibles a partir del jueves 4 de diciembre, tanto para consumir en el local como para llevar o pedir a domicilio. Sin embargo, la tarde anterior, miércoles 3, se repartirán 200 porciones gratuitas para todos los que se acerquen.

En concreto, habrá cinco sabores: tradicional, chocolate, té matcha, sneakers y pantera rosa. La tarta pequeña tendrá un precio de 15 euros y rinde para tres porciones, mientras que la tarta grande, disponible únicamente por encargo, tendrá un precio aproximado de 45 euros.

Además, la intención es lanzar cada mes una tarta de queso temporal. En diciembre, aprovechando las fechas festivas y las reuniones familiares por Navidad, será de turrón, según adelanta Nico Pio a este medio.

La mejor tapa de Vigo está en Nikko Espacio Gastronómico

Hace un par de semanas, Nico y su equipo vivieron una gran alegría al resultar ganadores en la XI edición del concurso Petisquiño con su tapa 'Eche o que hai', elaborada con costilla de vaca a baja temperatura y marinada con salsa japonesa, acompañada de pan brioche.

"Lleva muchos ingredientes, son sabores fuertes, pero son sabores umami que hacen salivar", explicó Nico. Para completarla, utilizan dos panes brioche, creando una versión local del Katsu Sando, el tradicional sándwich japonés.

"Es costilla de angus y vale dinero. Los costes están elevadísimos y cuesta encajar un pincho por 4 euros. Sales perdiendo, simplemente es para el concurso", dijo sobre las dificultades que implicaba adaptar la receta al formato tapa.