Dónde comer en Vigo y comarca, según el hostelero musical Mon Tapias

Dedicado profesionalmente al mundo de la música desde siempre, como director de radios musicales, promotor y representante de artistas, desde hace algo más de un par de meses, Mon Tapias se ha volcado con la hostelería.

El DVigo Calamari Sándwich se ubica en Madrid, a orillas del Manzanares, pero su carta es viguesa, como su propietario. Cada bocado ofrece un viaje desde la capital hasta Vigo a través del Jicho, del Chollo, del No hay fallo o del Príncipe das Bateas.

Aprovechando su nueva faceta, que reconocía en la entrevista que le concedió a Treintayseis que le apasiona, le hemos pedido que elabore una guía con recomendaciones de sus locales favoritos para comer. Hace falta coche, así que comenzamos este viaje culinario:

Para desayunar

Mesón Compostela

Empezamos en el centro de Vigo para el desayuno, con dos clásicos. El primero, el Mesón Compostela, "la oficina de la Alameda"; el segundo, antiguo vecino de este local y recientemente trasladado, aunque a pocos metros, el Vitrubia Café, "un sitio con mucha música".

Para tomar el aperitivo

Calle de las ostras

Ostras en A Pedra – Rúa Pescadería, 36202 Vigo, Pontevedra

De clásico a clásico. El mejor lugar para tomar el aperitivo es, según Mon Tapias, la conocida como calle de las ostras, con las ostreras a pie de calle como elemento simbólico de la zona.

Para comer

Casa Checho

"Para comer, muchas y muy variadas opciones", comienza el vigués. El primero que señala es Ladelrío, "con Iván y Esther", dos "clásicos básicos" de su vida: "Con el Gallinero desde su época del Castro, luego en la Alameda y ahora en Mondariz".

Seguimos en Vigo, "los callos con garbanzos del Muiño do Vento" y "para pescado, O Rei Pescador". Si la preferencia es carne, lo tiene claro: hasta Nigrán, Los Abetos.

De cara al verano, hay que apuntar: "El Broullón en la zona de Liméns, El Pirata y el pulpo de Casa Checho en Ons, merece la pena sin dudarlo la experiencia". "Las Ons son muy mágicas", sentencia.

Para merendar

Gofres de Príncipe.

De nuevo en Vigo, tira de otro clásico para merendar: Los Gofres de Príncipe. Además, añade "un chocolate con churros en la zona centro".

Para cenar

El Casco Vello es el primer lugar elegido para la cena. En concreto, el Valdevez, de su amigo Manu, "se come y se vive. Productazo y carta". Nos desplazamos hasta Baiona con parada en Rocamar; "Moncho es el mejor de toda la ría en cuanto a marisco", sentencia. Y añade una recomendación para tener en cuenta: "Si estás en Vigo o el Morrazo y no eres de la zona, si en el restaurante te dicen que tienen luras de la ría no lo dudes, pide dos raciones".

Para tomar una copa

La Iguana Club. Janite

Cerramos el día tomando una copa en La Juakina, en Ronda de Don Bosco, o en Churruca, "alma y corazón de la noche viguesa", con dos referentes como La Iguana y La Fábrica de Chocolate.