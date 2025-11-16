Dónde comer en Vigo, según el DJ y productor vigués Mario Vice

La música house vive uno de sus mejores momentos en Vigo. Uno de los principales responsables de la buena salud de la electrónica olívica es Mario Vice, el DJ y productor vigués que ha sido nominado a los Vicious Music Awards, los premios más prestigiosos de su estilo en España.

"Es un orgullo que me nominen, no me lo esperaba", afirma a Treintayseis. Admite que "está complicado ganar" porque compite con "grandes artistas", pero siente orgullo de que su esfuerzo por crear una comunidad "house" en Vigo sea valorado y reconocido.

Este año, Mario Vice ha estado muy activo en la ciudad olívica. Organiza la fiesta Klubers, toda una referencia a nivel gallego con la que trae a nuestra esquina de la península a alguno de los mejores DJs de Europa. Además, en verano ha promovido dos fiestas, dos tardeos únicos, en el centro comercial A Laxe.

Tras haber pinchado en las mejores salas de Ibiza, Barcelona o Málaga, Mario Vice ha vuelto a su casa para no marchar y con la intención de devolver a Vigo una escena musical que se había perdido. Entre fiesta y fiesta, el DJ también tiene sus momentos para disfrutar de una buena comida sin salir de la ciudad.

Para desayunar

Qué mejor manera de comenzar el día que con un buen brunch frente al mar. La primera parada de la ruta gastronómica es Dunes Samil, local situado en el número 61 de la Avenida de Samil.

Mario Vice destaca la variedad de su carta. "Es un sitio agradable frente al mar, en el que puedes estar tanto en el interior, que es muy acogedor, como en la terraza. En invierno es muy fácil aparcar y, en verano, disfrutar del buen clima en la terraza", apunta el DJ vigués.

Para tomar el aperitivo

De Samil nos vamos acercando al centro para comer, pero Mario Vice nos invita a hacer una parada intermedia en Bouzas. En la antigua villa marinera, en su mítica alameda, se sitúa Boudega Barrica Urbana, donde disfrutar de un aperitivo y "un vinito".

"Tienen también un interior bastante grande y acogedor", asegura el productor, que también destaca la variedad de selección de productos gourmet "en cuanto a ibéricos, quesos y conservas".

Para comer

Para comer, Mario no tiene duda alguna. Su elección es Detapaencepa, todo un clásico de Santiago de Vigo. El vino vuelve a ser protagonista en la mesa del productor vigués, pero esta vez compartirá plano con la cocina creativa de este restaurante recomendado por la Guía Michelín.

"Tienen un producto muy bueno, que se basa fundamentalmente en la cocina española y gallega, con muy buena presentación de los platos. Todos los platos están muy buenos", afirma Mario sobre un local que cuenta con un "personal muy profesionalizado".

Para merendar

Una vez superada la sobremesa, toca tomarse un aperitivo a media tarde y la elección del referente musical vigués es Diversum Concept Café. Una cafetería donde la "diversidad suma".

Diversum brinda a nueve profesionales con diversidad funcional física, sensorial y/o intelectual la oportunidad de trabajar en un entorno inclusivo. "Sirven muy buen café y tienen buenas tostas y bagels, aunque también está el hecho del impacto social", detalla Mario Vice.

Para cenar

Antes de dormir o, en su caso, salir a trabajar, Mario Vice gusta de un buen plato de pasta o una pizza. En este caso, se aleja del centro de Vigo y se acerca a Florida, donde se encuentra Don Marco, restaurante recomendado por la Guía Repsol.

"A mí me gusta mucho la comida italiana y creo que tienen las mejores pizzas de todos a los que he ido en Vigo. No suelen tener mucha variedad, suelen tener tres o cuatro platos, pero de muy buena calidad, mucho sabor a Italia", afirma el músico a Treintayseis.

Para tomar una copa

Llega la noche y tampoco hay duda. Mario Vice recomienda, como es natural, la Sala Rouge, donde organiza sus fiestas Klubers. Considera que es la mejor discoteca de Vigo y destaca su sonido, iluminación y su programación variada.

Ahora bien, para calentar motores antes de Rouge, resalta la coctelería Vitter. Antes situada en Alfonso XIII, actualmente está cerrada y sus dueños en busca de un nuevo local desde donde volver a ofrecer los mejores combinados de la ciudad con un ambiente muy acogedor.