La marisquería de Vigo y A Guarda con 30 años de trayectoria que destaca por su cocina 100% artesana

Galicia no se podría entender sin el mar, sobre todo a nivel gastrónimo. Nuestro mayores tesoros se encuentran entre rocas frente a nuestras costas. El marisco es uno de esos productos por los que somos reconocidos en todo el planeta y sólo unos pocos elegidos pueden presumir de dominar la cocina con todas sus variedades.

Vigo esconde entre sus calles una de esas marisquerías que, lejos de buscar atraer la atención del turista, ofrece una experiencia única con platos elaborados artesanalmente, con mimo y respetando la tradición, aunque siempre dejando espacio para la creación y la innovación.

Este es el caso de Bitadorna, situado en el número 56 de la calle Ecuador desde hace 16 años. Ahora bien, su historia se traslada a 14 años antes en A Guarda, cuando la cocinera Chus Castro decidió montar su propio restaurante en su A Guarda natal junto a su marido, Xavier Lomba.

"Yo empecé muy jovencita en cocina, llevo 42 años. Me gusta lo que hago y la evolución de mi vocación fue constante", asegura a Treintayseis la cocinera, que explica que ella y su marido comenzaron juntos la la tapería Xeito —ahora restaurante—.

Fachada del restaurante Bitadorna, en Vigo Treintayseis

Pronto abrieron Bitadorna en el número 30 de la Rúa do Porto en A Guarda y fue tal el éxito, que decidieron montar un segundo local en Vigo. "La idea era acercarnos a nuestra clientela", explica Chus Castro, que detalla que su público suele tener un poder adquisitivo alto y que trabajan mucho para empresas.

"Vitadorna A Guarda es más turismo, todo lo contrario que Vigo. Vigo es más empresa", añade la cocinera. Así, Bitadorna consigue estar abierta todo el año, a pesar de que la localidad pontevedresa no siente en invierno el impacto del turismo en temporada alta.