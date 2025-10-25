Así fue el Vanetta Fest: el fiestón gallego plant-based más grande de España

La marca gallega, Vanetta, ha reunido la pasada noche en Nigrán a más de 300 invitados en la celebración de su segundo aniversario. Entre los

invitados se encontraban el actor David Pareja, la actriz María Mera o el creador de contenido Tobbalink.

Además, como madrina de la ceremonia, la actriz Adriana Ugarte estuvo presente en el evento donde todos los invitados brillaron. Un dresscode muy especial marcó la fiesta lleno de luces, brillos, plateados y neones.

Tras pasar el photocall, ninguno de los asistentes se imaginaba lo que se iba a encontrar. Una sala llena de globos gigantes, planetas y una nave espacial recibían a los asistentes poco a poco.

Con esta decoración, la marca creó su narrativa particular: "Hemos llegado a un nuevo planeta plant-based y sabe a Vanetta". Gracias a este evento creadores de

contenido, personalidades del mundo de la cultura y gastronomía e instituciones pudieron conocer hacia dónde va la alimentación que plantea Vanetta. Un mundo más sostenible, más vegetal y más rico.

Gracias al menú, los y las invitadas pudieron probar en exclusiva los untables de Vanetta, además de su burger más famosa y que de momento, no está a la venta al público.

Con este evento, Vanetta marca en el calendario una fecha especial. El Vanetta Fest también nace con la idea de que marcas, creadores, empresarios e instituciones se unan a través de la comida y el entretenimiento.

Vanetta Fest 2025

Noche con muchos premios

Durante la noche, que empezó a las 19:00 y acabó alrededor de la 01:00 horas, los invitados e invitadas pudieron disfrutar de un scape room digital, de la mano de Skeirrum, que entretuvo la fiesta de la manera más divertida. Durante horas los participantes estuvieron entretenidos hasta que la persona premiada ganó la gran recompensa: una noche con desayuno para dos personas en las Cabañas de Udra.

El mago Pablo Estévez impresionó a todos los asistentes con sus trucos de magia más espectaculares, que no dejaron indiferente a nadie. Además, a la fiesta no le faltó su parte más solidaria. El refugio de la Isla de Tali fue el encargado de realizar una rifa solidaria. Todo lo recaudado durante la noche será destinado al refugio.

Gracias al tatuador de 13 Tintas y a Salitre, todas las personas que quisieron llevarse un recuerdo en forma de tatuaje o piercing pudieron hacerlo. Recordarán el Vanetta Fest de la forma más especial.

El momento relax de la noche lo puso la marca de calzado barefoot Beflamboyant, que ofreció una experiencia única donde los pies fueron los verdaderos protagonistas. Además, todos y todas pudieron llevarse una caricatura en su versión más alien.

Una experiencia muy divertida que provocó muchas risas entre los asistentes. Con todo esto, Vanetta celebró la mayor fiesta plant-based del año, consolidándose como una de las marcas referentes del mundo vegetal. La foodtech cerró una noche inolvidable donde marcas, creadores de contenido, personalidades de la cultura e instituciones se dieron cita de la forma más estelar posible.