Mil millones de gotas: Vegana.gal demuestra en Vigo que juntas podemos cambiar el mundo

Vegana.gal celebra su quinta edición en Vigo los días 25 y 26 de octubre con más de un centenar de expositores, ponencias, talleres y showcookings que promueven un estilo de vida ético, sostenible y libre de explotación animal

Contenido patrocinado

Inspirada en las palabras de Jane Goodall, Vegana.gal parte de una convicción tan sencilla como poderosa: nuestras decisiones cotidianas pueden transformar el planeta. Cada año, miles de personas se reúnen en el Instituto Feiral de Vigo (IFEVI) para celebrar una forma de vida más ética, sostenible y respetuosa con todos los seres vivos.

Los días 25 y 26 de octubre, la quinta edición convertirá el recinto en un vibrante campo da festa libre de explotación animal, con cerca de un centenar de expositores de alimentación vegetal, cosmética natural, moda ética y sostenible, además de asociaciones animalistas y santuarios.

Proyectos consolidados como Vanetta Food, Heura, Quevana o Monveg compartirán espacio con nuevas propuestas gallegas, portuguesas y del resto del Estado —como Apadoca do Rosario, Muka o Pastelaría Trenga—, tejiendo redes y demostrando que cada iniciativa cuenta como una gota más en el océano del cambio.

El Parladoiro será el foro de reflexión del evento, con voces destacadas como Lucía Martínez, David Pareja, María Ocaña, Rocío Cano, Marc Coloma o las organizaciones Satya Animal y Ética Animal, que abordarán temas de salud, activismo, educación y transformación social.

Por su parte, A Lareira acogerá demostraciones culinarias de reconocidas figuras como Gerson Iglesias, Míriam Fabà, Macu Moreno, Eduardo Contreras o Francesca Ruberti, además de la presentación del Plant Based Treaty, una iniciativa internacional que promueve sistemas alimentarios basados en plantas como medida urgente para frenar la crisis climática y proteger la vida en el planeta.

La feria incluirá también una librería temática, una amplia zona infantil con programa propio, un punto de información nutricional, talleres solidarios, una taberna 100 % vegetal y el espacio profesional A Eira das Ideas, impulsado por Mardy Bum para fomentar sinergias entre proyectos.

Con el apoyo del Concello de Vigo, la Fundación Vigo Convention Bureau y Vanetta Food, Vegana.gal refuerza así el papel de Galicia como territorio de diálogo, donde la tradición se abre a nuevas formas de convivencia y consumo responsable.

Porque, como recordaba Jane Goodall, mil millones de gotas pueden revivir el desierto.