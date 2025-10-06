Vanetta Fest: la mayor fiesta plant-based del año en Nigrán deja entrever sus secretos

La firma gallega celebra en Nigrán la cita plant-based más esperada del año, con Adriana Ugarte como madrina y una experiencia inspirada en Interstellar

Este octubre, Nigrán se viste de gala. Y no de una cualquiera, sino de una muy especial. Tras meses de preparación, la marca gallega Vanetta abre las puertas del Real Club Náutico de Vigo en Nigrán para celebrar la fiesta plant-based más grande del año, con más de 250 invitados.

El 24 de octubre se abre una nueva dimensión. Inspirado en la película Interstellar, el Vanetta Fest promete una noche estelar en todos los sentidos. Entre los asistentes confirmados destacan los actores David Pareja y María Mera, además de creadores de contenido como @tobbalink o @elpisovegano, entre muchos otros.

El broche de oro lo pondrá Adriana Ugarte, que acudirá como madrina oficial del evento. El anuncio de su asistencia ya supera las 80.000 visualizaciones en redes.

Qué habrá en el Vanetta Fest

El evento plantea una experiencia sensorial que conecta lo local con el universo: desde un photocall cósmico hasta propuestas de arte, música y activaciones que invitan a pensar —y saborear— el mundo que viene.

Los asistentes podrán disfrutar del pianista Timur Vedernikov y participar en un escape room digital que recorrerá todo el complejo, con un premio de lujo en juego. También habrá un mago muy especial, un stand de piercings y pendientes y otro de tatuajes, pensados para que los más atrevidos se lleven un recuerdo único del Vanetta Fest.

Además, la cita reservará un espacio solidario: el refugio La Isla de Tali organizará una rifa benéfica para recaudar fondos para su labor de protección animal.

Un banquete de otra galaxia

Todo ello será el marco perfecto para un gran banquete-cóctel, donde se darán cita algunas de las marcas plant-based más destacadas del mercado. Un menú diseñado para transportar a los invitados a galaxias de sabores, olores y texturas, convirtiendo el Vanetta Fest en el viaje más especial del año.

En los próximos días, la marca ha anunciado que sorteará entradas en Instagram para vivir en primera persona la fiesta del año.