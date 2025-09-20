La pionera y acogedora pizzería de Vigo que mantiene su esencia familiar tras 44 años de historia

Las cadenas de cómida rápida, pizzerías, bocaterías y hamburgueserías gourmet han conquistado gran parte de la oferta gastronómica de Vigo. Sitios clásicos surgidos en los 80 como el Papos o el Cornet Hut son ya empresas con varios establecimientos, pero el centro de la ciudad esconde una de esas joyas gastronómicas que mantiene su esencia familiar y acogedora tras 44 años de trayectoria.

Se trata de la Pizzería Chicote, localizada en el número 15 de Simón Bolívar. Su actual dueño es Pablo, hijo de uno de los fundadores del local, que recibe a Treintayseis en pleno servicio. Ya sentados en la misma mesa donde comen Antonio García Teijeiro y su hija, Noa García, nos cuenta la historia de su restaurante.

El origen de Chicote nos traslada al de muchas otras personas que tuvieron que migrar de Galicia en busca de mejores oportunidades. "Mi padre es del Bierzo", explica Pablo, que recuerda cómo su progenitor partió a Argentina desde Vigo con tan solo ocho años.

Allá, su familia también se dedicaba a la hostelería. "Allí en Argentina teníamos pizzería también. La pizza se inventó en Italia y se mejoró en Argentina", presume el hostelero vigués de origen argentino. Pero, la vida da mil vueltas y la dictadura de Videla les empujó a volver a Galicia, en este caso a Vigo.

Nada más llegar en 1981, esta familia argentina montó una cafetería, relata Pablo. Vendían trozos de pizza y el éxito fue tal que en 1986 decidieron reformar el local que tenían en la calle Brasil y transformarlo en una pizzería. No sería hasta 1991 cuando se trasladaron al espacio actual en Simón Bolívar.

"Aquella época era distinta a ahora. Era la reconversión industrial, mucha droga, mucho caballo, todo muy complicado", recalca el pizzero, que asegura que, aún así, el local se puso de muy de moda: "Era la única pizzería que había en Vigo", argumenta.

Tras pasar por la entonces oscura calle Brasil y establecerse en Simón Bolívar, Chicote se fue ganando el corazón de los vigueses y viguesas con su hospitalidad y su comida de calidad, hasta convertirse en uno de los restaurantes de referencia de Vigo.

Una vida dedicada a la hostelería

No sólo son pizzas, los postres son un must del Chicote