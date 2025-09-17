Ofrecido por:
Un mítico local de bocatas de Vigo se expande y abre su primera franquicia en Santiago de Compostela
El mítico Papo's de Vigo celebra sus 43 años con el nuevo reto de franquiciar la marca
Al mismo tiempo que Siniestro Total o Golpes Bajos tocaban sus primeros acordes en Vigo, Pepe Amoedo abría las puertas de su bocatería que se convertiría en todo un símbolo de la ciudad. 43 años más tarde, Papo's se expande y se enfrenta a un nuevo reto: franquiciar la marca.
No hay tesoro más codiciado en Vigo que el mítico bocata Lourdes del Papo's, que ahora también podrán disfrutar en un nuevo local que se abrirá en Santiago de Compostela. Lo hará manteniendo la esencia que lo ha llevado al éxito.
"No hay que cambiar lo que funciona", ha asegurado Óscar Amoedo, hijo de Pepe Amoedo y que ahora dirige el negocio. "Es cierto que hay que ir haciendo pequeños cambios. Saber amoldarse a nuevas tendencias, pero la esencia sigue ahí".
Así, tras ampliar su mítico local en la calle Venezuela, Papo's se convierte en franquicia, de la mano de la consultora Mundo Franquicia. "Tenemos total confianza en ellos. Han conseguido grandes logros con otras empresas", han afirmado "la mano derecha y mano izquierda" de Amoedo, Jesús Valverde y Laura Villar.
Desde Papo's, aseguran que "ya se han apuntado a esta nueva etapa los primeros cuatro solicitantes, de los cuales dos ya han recibido el visto bueno". "Por ahora es gente que conoce la bocatería. Gente que sabe que la receta funciona y quiere formar parte", han añadido, indicando que el objetivo es expandirse fuera de Galicia.
La apertura del primer franquiciado en Santiago de Compostela se dará a principios del mes de octubre. Entonces, también se conocerá la nueva imagen del mítico local de bocatas de Vigo, así como algunos cambios más que irán acompañando esta nueva etapa de la bocatería.