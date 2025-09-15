Pagan 300 euros a cambio de comer una hamburguesa de 3 kilos, el reto viral de un restaurante de Vigo

Comer es uno de los placeres de la vida, y en Vigo no faltan propuestas para disfrutarlo. La ciudad olívica ofrece una gran variedad de locales para todos los gustos: desde marisquerías de una calidad excepcional hasta míticas hamburgueserías con retos virales.

Entre ellas, la hamburguesería Carletto Vigo, ubicada en la calle Eugenio Kraff 52, se ha hecho famosa precisamente por uno de estos retos. El establecimiento paga dinero en metálico a sus clientes a cambio de comer una hamburguesa de 3,1 kilos.

Tres kilos de hamburguesa en menos de 1 hora

La hamburguesería Carletto Vigo es conocida por servir lo que podría ser la hamburguesa más grande de Galicia. El local tiene el reto de comida más difícil del norte de España con más de 5 años de historia y la participación de alrededor de 200 personas.

El conocido como 'Reto Carletto' es un desafío no apto para estómagos pequeños: la prueba consiste en comerse una hamburguesa de 3 kilos en menos de una hora. El plato, del tamaño de una bandeja entera, cuesta 35 euros y quien lo consiga se lleva el bote acumulado por todos los que lo intentaron antes y fracasaron.

La hamburguesa contiene aproximadamente 1,5 kilos de carne y un pan especial de unos 700 gramos, además del resto de ingredientes: cinco tomates, una lechuga completa, una cebolla completa, quince lonchas de queso y quince lonchas de jamón york.

Adrián Ortega (@adripk14), conocido por participar en diversos retos gastronómicos, visitó hace unos días la hamburguesería Carletto Vigo para establecer un nuevo récord. Y vaya si lo logró: el creador de contenido se llevó el premio de 300 euros tras devorar una hamburguesa de 3,1 kilos en tan solo 23 minutos y 55 segundos.

El joven de Madrid superó a su compañero @izarillo, quien hasta entonces ostentaba el récord con 42 minutos y más de 3 kilos de hamburguesa. Los interesados en participar tienen que avisar al menos con tres días de antelación, ya que el pan debe encargarse especialmente al panadero.

Carletto Vigo ofrece una amplia variedad de carne y combinaciones. El secreto de su éxito está en la calidad. "Trabajo con carne fresca de un carnicero de confianza, pan de panadería y productos naturales", cuenta Marcos Fernández, dueño del local.

Y añade: "Todas las recetas son caseras, algunas nacen de una base original, otras las he modificado con el tiempo".

El 60% de sus ventas provienen de pedidos online, a través de plataformas como Just Eat, Glovo, Uber Eats y una empresa externa de reparto. Para premiar la fidelidad, el local ofrece una tarjeta de sellos: cada seis hamburguesas, la séptima es gratis.