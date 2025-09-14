Paga más de 50 € en una terraza sobre un río en Rías Baixas y no da crédito: "El entorno merece la pena"

Una mesa de una de las mejores terrazas de Galicia, según la Guía Repsol @omuinovello

Hay restaurantes en los que comer o cenar te traslada a un cuento mágico por el entorno natural en el que se encuentran. Esto es lo que le pasó a una usuaria que subió un vídeo a TikTok explicando su experiencia en O Muíño Vello, en Redondela, comarca de Vigo (Pontevedra).

La tapería O Muíño Vello abrió sus puertas en 1984 sobre un antiguo molino restaurado del siglo XIX. Desde ese momento, ha cautivado y enamorado a todos los clientes que han acudido al local, incluso a la Guía Repsol, que le otorgó un Solete de Verano en 2022 a la mejor terraza.

"La mejor terraza de Galicia"

O Muíño Vello es un proyecto de un gallego emigrado en Alemania que, al regresar, aprovechó un entorno único junto al río Alvedosa y la cascada A Feixa para abrir un restaurante que rinde homenaje a la cultura gallega.

"Mirad que lugar tan impresionante, justo al lado del río perfecto para desconectar y comer de lujo", dice la usuaria en el vídeo mientras nos regala unas imágenes increíbles del entorno en el que se encuentra el establecimiento.

Su carta ofrece tapas con productos frescos y de calidad, además de postres como tarta de queso o la tarta O Muíño, vinos locales y otras bebidas."Tiene la típica comida gallega y los precios están súper bien", apunta ella al ofrecer una rápida visual. Además, hay un menú infantil.

Terraza de O Muíño Vello muinovello.com

De todas las posibilidades, ella y su acompañante se decantaron por el pulpo a la gallega, tortilla de patatas y chipirones. "Estaba todo buenísimo", dice sobre la comida.

No obstante, si tuviera que decantarse por "el plato estrella", no duda en afirmar que son los chipirones, pues fue lo que más les gustó. "Estaban top", afirma. Para terminar, escogieron la tarta de queso con arándanos que, según su opinión: "Estaba deliciosa".

Una cena en O Muíño Vello muinovello.com

Enseña el ticket con el precio final. Se ve que pidieron varias bebidas y la correspondiente ración de pan gallego. Todo ello por el módico precio de 54,60 euros. "Unos dirán que es muy caro, pero el entorno merece la pena", sentencia ella.

"Si queréis una terraza con encanto, buena comida y planazo en Galicia, O Muíño Vello es parada obligatoria", finaliza en su vídeo.