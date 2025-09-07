Dónde comer en la provincia de Pontevedra, según Nadadora

Tras un parón de más de 13 años, Nadadora, la banda gallega que se convirtió en uno de los referentes del indie a principios de siglo, regresa con un nuevo disco que estará preparado en otoño.

Mientras ponen en marcha nuevas canciones en Estudio Uno y bajo la producción de Martí Perarnau, les hemos pedido a los cinco miembros que se vistan de guías culinarios y nos hagan un recorrido por sus locales favoritos de la provincia de Pontevedra.

O Salnés, de donde son la mayoría, y Vigo y Pontevedra aparecen como los puntos más destacados por Nadadora.

Para desayunar

Para la primera comida del día, un buen desayuno, nos desplazamos hasta O Salnés. Allí, Moncho Couselo, teclista de Nadadora, recomienda el Hotel Pousada Real, en Caldas de Reis, una "cafetería muy bonita y tranquila para empezar el día" y con "muchas opciones para desayunar". Sin salir de la comarca, el batería Dani Abalo nos lleva hasta O Grove, al Café Singular: "Ambiente relaxado e un café de especialidade que eles mesmos tostan, non hai unha maneira mellor de comezala mañá".

Para tomar el aperitivo

Seguimos en Caldas a la hora del aperitivo, también de la mano de Moncho, para ir a "un clásico de toda la vida", O Muiño.

Para comer

A la hora de comer, la oferta es variada. En Caldas, con "cocina espectacular en un pazo con un jardín precioso", Moncho señala el Néctar. Sin salir de O Salnés, Sara Atanes, cantante, no duda en recomendar Culler de Pau; con dos estrellas Michelin, "es mucho más que un restaurante: es emoción, sensibilidad y arte, elaborado con el mimo de quien compone un gran disco".

Nos vamos hacia el sur con el bajista del grupo, Edu Romero, con una primera parada en el restaurante Gumer, con "comida gallega fusión con una bodega que quita el hipo, o lo pone, depende...". Y en pleno centro de Vigo, en la calle Pablo Morillo, A Garula, con un variado de tapas, arroces, pescados y bodega, con buenos precios y trato inmejorable, "lo tiene todo". Edu suma una recomendación: "Pide una de las dos mesas redondas del porche".

Para merendar

Dos recomendaciones para merendar. La primera, en Vilagarcía, el Diurno, "ideal para una pausa a media tarde, merienda o una copa". Y en A Toxa, el Supernova, con "una terraza que no es de este planeta. "Puedes merendar su hamburguesa completa y, con suerte, ves un concierto", señala Edu.

Para saber la programación, lo mejor es seguirles en Instagram "para ver si tienen alguno previsto". "Este sitio es casa para los nadadores", sentencia el bajista.

Para cenar

Mezcla de sabores y múltiples opciones a la hora de la cena. El Asador D'Pepe, "a pie de playa" y con "una cocina riquísima que cambia cada día". Un menú que propone, "por ejemplo", Sara: "una empanada de maíz de zamburiñas, unas sardinas o una lubina salvaje a la brasa… Siempre hay alguna sorpresa con la que deleitarse".

En Pontevedra, Moncho recomienda La Catrina, "un sitio con sabor mexicano auténtico y un gran servicio". Y en Vigo, Edu apuesta por San Amaro, "el sitio al que más gente he llevado en mi vida". Con una carta pequeña que "no necesita ser más grande": Jamón asado, lacón, tetilla, chorizo y "la mejor tortilla de patata de la ciudad". La recomendación, "pide que el chorizo y la tortilla salgan a la vez".

También en Vigo, Baiuca, en el Casco Vello. Una terraza "encantadora" y "cocina gallega".

Nadadora, en bloque, suma uno más, el Náutico de San Vicente: "Es un punto de encuentro donde cenar rodeados de música y que nos hace sentir siempre en casa".

Para tomar una copa

Quique delante de la entrada de La Fábrica de Chocolate. Treintayseis

A la hora de las copas, tres clásicos imprescindibles de Churruca, en Vigo: La Casa de Arriba, Radar y La Fábrica de Chocolate.