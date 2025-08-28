Vigo disfrutará a partir de este viernes de la Ruta de Pinchos de Teis Xunta de Galicia

Este viernes arranca en Vigo la Ruta de Pinchos de Teis, en la que participarán 12 locales de hostelería del barrio y que se extenderá hasta el 14 de septiembre.

El precio del pincho será de 2,5 euros y el horario es de lunes a domingo, de 20:00 a 22:30 horas. Además, contará con actuaciones musicales en directo en el Mercado de Teis a partir de las 20:00 horas.

Además del disfrute gastronómico y de votar por el favorito, los participantes entrarán en el sorteo de 4 premios en vales de compras para gastar en los establecimientos asociados a Zona Teis Centro Comercial Abierto.

Locales y pinchos