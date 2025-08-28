Ofrecido por:
Vigo disfrutará a partir de este viernes de la Ruta de Pinchos de Teis
Participan 12 establecimientos hosteleros del barrio del 29 de agosto al 14 de septiembre y el precio del pincho será de 2,50 euros
Este viernes arranca en Vigo la Ruta de Pinchos de Teis, en la que participarán 12 locales de hostelería del barrio y que se extenderá hasta el 14 de septiembre.
El precio del pincho será de 2,5 euros y el horario es de lunes a domingo, de 20:00 a 22:30 horas. Además, contará con actuaciones musicales en directo en el Mercado de Teis a partir de las 20:00 horas.
Además del disfrute gastronómico y de votar por el favorito, los participantes entrarán en el sorteo de 4 premios en vales de compras para gastar en los establecimientos asociados a Zona Teis Centro Comercial Abierto.
Locales y pinchos
- Cafe-Bar Pablo, Sanjurjo Badía, 15: Piruleta De Lux
- Cafe-Bar A Dorna, Sanjurjo Badía, 89: Tosta Extra Dorna
- Cervecería D’Tres,Sanjurjo Badía, 130: Pañuelito Relleno
- Cafetería Bellmar, Sanjurjo Badía, 204: La Humilde
- Tapería Sanjurjo, Sanjurjo Badía, 163: Tosta Riouxa
- Café-Bar Javier, Enrique Lorenzo, 11: La Ría
- Tapería Mimo, Sanjurjo Badía, 240: Pan Bao Relleno
- Café-Bar D’Antonio, Sanjurjo Badía 191: Lembranzas
- Bar María da Poza, Sanjurjo Badía 260: Mete la Gamba
- Reguxeta Brunch, Avenida de Buenos Aires, 11: Porkito
- The Daiky Brew, Ángel de Lema y Marina, 5: Reina Pepiada
- Las Pizzas de Teis, Avenida de Galicia, 32: Abrazo Criollo