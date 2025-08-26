Cuenta atrás para la Festa do Marisco de Vigo: "Que nunca se pierda esta fiesta"

La Festa do Marisco regresa a Vigo tras el parón que vivió por causa de la pandemia de Covid, y lo hace con una "imagen diferente, más moderna y homogénea", además de un formato "más cómodo de acceso al público y cercano a la ciudad".

Así lo ha explicado Juan López, presidente de la Asociación de Compradores de Pescado de Vigo, Acopevi, que ha señalado que este año llega con novedades, como las actividades infantiles para facilitar la conciliación a la hora de poder disfrutar del producto, además de la música que será una constante durante los cuatro días de evento.

El objetivo es que "cada vez sea más grande y más representativa de la ciudad y de lo que somos", ha añadido López, que ha resaltado la variedad de mariscos, además de empanadas, pan gallego y opciones para que aquellos que no puedan tomar el plato principal de la fiesta puedan también disfrutar de la cita.

Este año, la carpa estará instalada en una zona del Puerto del Berbés más visible, en una vía central, en lugar de entre los pasillos de acceso a los diferentes viveros, como había ocurrido en las últimas ediciones. Se celebrará del 4 al 7 de septiembre.

En azul, la zona donde se ubicará la carpa de la Festa do Marisco.

Disfrutar del mejor marisco

"Vigo nació aquí", ha resaltado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, poniendo en valor la ubicación donde se celebrará la Festa do Marisco, en el Berbés, una zona que "hay que recuperar" para recordar "lo que era y lo que tiene que ser".

El regidor ha invitado a todos los ciudadanos a pasar por el evento, ya sea a probar "el mejor marisco, el de Vigo" o para simplemente pasear y disfrutar de la cita.

El presidente del Puerto, Carlos Botana, ha destacado que se trata de una "fiesta que nunca se debe perder", con el aire a las "fiestas tradicionales de siempre de Galicia" para poder "degustar el mejor marisco del mundo, que está en Vigo".

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha incidido en que la Festa do Marisco llega "con fuerzas renovadas, más modernizada y con un formato diferente" para promocionar un producto "tan bueno como es el nuestro", además de resaltar que se trata de un evento perfecto para "promocionar el turismo gastronómico de la ciudad".