El restaurante de Vigo que transmite la pasión de la cocina vasca y gallega en un espacio único

La antigua villa marinera de Bouzas no tiene nada que envidiar al Casco Vello. Al menos en cuanto a oferta gastronómica, ya que este barrio de Vigo cuenta con diferentes y variadas apuestas, entre las que destaca un espacio único situado en el número 19 de la calle Alfolies.

Es el caso de La Carpintería, cuyos chefs, Rafael Pérez y Elena Garmendia, regentan desde hace 11 años. El restaurante es toda una expresión de sus personalidades y su historia, dos vascos cuya pasión por la cocina los ha llevado a trabajar en media España hasta establecerse en Galicia.

La Escuela Superior de Hostelería de Galdakao, en Vizcaya, fue el punto de partida de esta pareja, que llegó a trabajar en el Hotel Pazo de Los Escudos antes de dar el paso a tener su propio local. Tenerife, Palencia, Santiago de Compostela, Asturias y Santander fueron las siguientes paradas de Elena y Rafael hasta volver a Vigo y mostrar todo su conocimiento y experiencia en La Carpintería.

Elena Garmendia y Rafael Pérez Treintayseis

Aunque si por algo destaca este restaurante, aparte de por su apuesta por la fusión de la cocina tradicional vasca y gallega, es por el espacio. Una antigua carpintería naval que Elena encontró de casualidad y que se ha convertido prácticamente en su casa.

Se enamoró del edificio, tanto que decidió diseñar la reforma ella misma, como recuerda Rafa. Elena explica que fueron construyendo poco a poco este la sala, llegando a contactar con algún carpintero para preguntarle cuál era la mejor forma de colocar las herramientas que decoran el local y así mantener su esencia artesanal.

El espacio impresiona a cada cliente nada más entrar por la puerta. Elena y Rafa se dan cuenta porque es habitual que los más jóvenes saquen sus teléfonos para captar ese momento único que completan Rafa desde los fogones y Elena en la repostería.

Fusión vasca y gallega

La idea de La Carpintería llegó de repente, pero la idea detrás de cada plato que preparan Elena y Rafa ha estado bien claro desde el primer momento. "Hacemos cocina vasca con producto gallego", explica el chef. "Lo que sabemos hacer", puntualiza Elena.

El menú cambia según la temporada. Ahora, el mar cobra gran protagonismo, con el atún y el pez espada en el centro de muchos platos. En cambio, cuando el calor se esconde tras las Islas Cíes, los potajes se sitúan en el primer plano de una escena que completan los postres de Elena.

Entre ellos, la tarta de manzana, que recibió el 'Primer Premio en el Campeonato de España de Tarta de Manzana' de 2022. Una distinción que, junto al Solete Guía Repsol que lucen desde 2021, ha ayudado a La Carpintería a dar un paso más y ser más reconocido por personas que visitan la ciudad.

Interior de La Carpintería Treintayseis

Elena explica que muchas personas se acercan al restaurante específicamente por la tarta, que si reservas para última hora es posible que te la pierdas. Entre ellos, Peldanyos, que grabó un vídeo en el restaurante y se hizo tan viral que muchos clientes, con el móvil en la mano y TikTok abierto, piden lo mismo que uno de los influencers del momento.

Rafa y Elena han participado en otros concursos para sacarse esa espina competitiva que aseguran haber heredado por su origen vasco. "Allí es típico los concursos de pintxos", explica Rafa, que añade que participar en estos campeonatos les ayuda a seguir evolucionando como cocineros. "A no estancarse", resume Elena.

Una vida dedicada a la cocina

Ambos empezaron desde bien jóvenes a moverse entre fogones y en Vigo parece que han encontrado su lugar para desarrollar su cocina, en un barrio único y en un local muy especial y con mucha historia. Pero este trayecto no ha sido fácil, especialmente durante los últimos años.

Diferencian tres etapas de La Carpintería. La primera, desde su fundación en 2014 hasta 2023, cuando la enfermedad de Rafa les obligó a cerrar sin fecha de reapertura a la vista. Una etapa muy dura, que por suerte fue evolucionando positiva hasta que Elena pudo reabrir en 2024, sin su marido, hasta este 2025 cuando el chef volvió a ponerse al mando de la cocina familiar.

Interior de La Carpintería Treintayseis

En 2024, Elena tuvo que hacerse cargo de la cocina, mientras Rafa se centraba en su recuperación. Un año duro para él, ya que como dice la repostera: "La cocina es su vida".

Rafa se ha podido reincorporar este año y, tras superar uno de los momentos más duros de su vida, la pareja ha aprendido que tienen que trabajar para vivir y no vivir para trabajar.

Por eso, desde entonces cierran los domingos —el día con más ajetreo en Bouzas debido al mercadillo— para disfrutar del día en familia. Aun así, admite Elena, suelen comer ese día en el restaurante y Rafa suele cocinar. Ni sus dueños pueden contenerse de degustar uno de sus platos en ese espacio tan bonito que les gusta cada vez más.