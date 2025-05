Dónde comer en Vigo, según la banda local Stoned At Pompeii

Este 2025 está siendo un gran año para la banda viguesa Stoned At Pompeii. Lanzaron su segundo disco a finales del año pasado y ya les ha reportado una nominación de los Premios de la Academia de la Música de España, además de grandes críticas que han reafirmado su decisión de dejar a un lado su relación con Warner.

Además, serán el primer grupo español que actúe en el Harley-Davidson Euro Festival de Saint-Tropez y lo harán ante un aforo de 30.000 personas este próximo fin de semana.

En este caso, le regalan a Treintayseis una guía de sus locales favoritos de la ciudad y alrededores para disfrutar de la mejor gastronomía.

Para desayunar

La Cultural

Para desayunar, nos trasladan primero a la calle Barcelona, a un local muy frecuentado especialmente por Adolfo FH, El Cafetal. Además, en el centro de la ciudad, un "dos por uno", desayuno y brunch, en La Cultural.

Para tomar el aperitivo

La Mina

A media mañana, hora del aperitivo, dos propuestas y ambas en la zona del casco vello. Para tomar un vermouth, La Mina. Y todos coinciden en la otra opción para tomar una cerveza: El Pasillo. Además, añaden, "Cristian es el cliente number one", así que parece que no hay discusión en este sentido.

Para comer

Asador O Faneco

Nos salimos de la zona urbana y, para comer, nos desplazamos hasta el Parque Forestal de Beade. Allí, "un sitio buenísimo" es el Asador O Faneco. De hecho, Piru señala que allí hizo el Celta Fortuna la celebración de final de temporada.

Para merendar

Bar Princesa

Aunque Adolfo reconoce que la hora de la merienda la pasa con su hijo, sí que coinciden en que el casco vello, de nuevo, es la mejor zona para este momento, por la zona de la colegiata. Aunque si tienen que quedarse con uno, señalan el Bar Princesa, en la Plaza de la Constitución.

Para cenar

El Juliana, en la terraza del Mercado del Progreso, es la recomendación para cenar porque, señalan, están "apostando por la música en directo, que es muy importante", al margen de lo gastronómico y de que "se lo curran mucho".

Para tomar una copa

Bar Liceum

Para cerrar el día con una copa, los miembros de Stoned At Pompeii reconocen que ahí son expertos. De hecho, elaboran una ruta que va desde el centro de Vigo hasta Samil y O Porriño.

En Samil, la cervecería Zentral para tomar algo. "Más entrada la noche", la sala Master Club "que siempre hay conciertos guays", igual que en La Fábrica de Chocolate, "por supuesto", y no puede faltar en la zona de Churruca La Reserva Rock: "Son grandes amigos y allí disfrutamos muchísimas noches". Piru, tirando para casa, no se olvida de una recomendación en O Porriño, el Bar Liceum: "Para quien no lo conozca, que se pase por ahí; buen ambiente, buena música, y apuesta mucho por la música en directo, así que tiene todo".