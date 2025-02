¿Dónde comer el mejor cocido de Vigo? Aquí puedes degustar este manjar gallego típico del invierno

El cocido gallego es un plato emblemático que se convierte en el rey de las mesas durante los meses de otoño e invierno, siendo en Entroido cuando su popularidad alcanza el punto máximo en toda Galicia. En Vigo, una ciudad destacada por su espectacular gastronomía, hay una variedad de restaurantes donde se puede disfrutar de este manjar en todo su esplendor; sus deliciosos grelos, su buen chorizo, las patatas cocidas de calidad o la cachola, como tradicionalmente se llama en Galicia a la cabeza del cerdo.

El cocido en Galicia es mucho más que un simple plato; es una celebración de la compañía y la tradición, pues se disfruta rodeado de familiares y amigos. La calidad de los ingredientes se refleja en su sabor, haciendo de esta experiencia gastronómica un verdadero festín para los sentidos. Te informamos sobre algunos de los locales de Vigo más destacados en los que deleitarse de este plato tan preciado.

Restaurante Casa Soutomayor

Cocido, especialidad del Restaurante Casa Soutomayor. Restaurante Casa Soutomayor

"Cocina tradicional casera en el corazón de Vigo", así se definen en su página web oficial. El restaurante Casa Soutomayor abrió sus puertas en 1999, y, desde ese momento hasta hoy, se ha convertido en un restaurante que cualquier vigués recomendaría para disfrutar de un auténtico cocido. Este establecimiento se especializa en la cocina tradicional casera, dejando a un lado las técnicas innovadoras de la cocina actual para no perder su verdadera esencia. Así, es el establecimiento idóneo para aquellos que quieren degustar los sabores de toda la vida y disfrutar de la calidad de los ingredientes locales y frescos.

Conviene llamar con antelación para reservar su tradicional "laconada" pues, al ser un sitio tan relevante, suele estar siempre bastante completo. Ten en cuenta que los domingos permanece cerrado, mientras que de lunes a sábado abre de 13:00 horas a 16:00 horas y de 20:00 horas a 23:30 horas.

Mesón Barcelona

Cocido en el Mesón Barcelona. Google Maps

El Mesón Barcelona, situado en la calle que lleva su nombre, se especializa en la cocina española y tradicional. En su variada carta, no puede faltar el famoso cocido gallego, una de sus especialidades en carnes, que se ofrece a un precio de 26 euros. Este local se presenta como un lugar donde podrás encontrar "la más exquisita variedad" de platos. Además, cuenta con la comodidad de realizar pedidos online. Su carta es muy amplia y variada, por lo que no tendrás opción de encontrar un plato que se asemeje a tus gustos personales. No obstante, podría decirse que ir al Mesón Barcelona y no probar su espectacular cocido es un verdadero pecado.

Mesón El Águila

Cocido Mesón el Águila, Vigo. @elaguila.meson

"Variedad y calidad en nuestra cocina de temporada, en pleno centro de la ciudad", informan desde su web oficial. En este local podrás degustar un cocido de lo más espectacular en el que irte con la barriga llena con todos los ingredientes de máxima calidad y con un precio individual de 18 euros. Además, también ofrecen un menú del día de lunes a viernes por 10 euros.

Ten en cuenta que los domingos cierra, por lo que deberás reservar tu mesa para acudir al Mesón El Águila de lunes a sábado con horario ininterrumpido de 10:00 a 24:00 horas.

Taberna Rabuda

Ubicada en la Rúa Doutor Cadabal 32, esta acogedora taberna se ha consolidado como un referente del cocido gallego, ofreciendo este delicioso plato todos los domingos. Por 27 euros por persona, el menú incluye sopa y unas exquisitas filloas de postre, aunque las bebidas se abonan por separado.

La calidad de los ingredientes es fundamental en esta taberna. Cada parte del cocido proviene de carnes y verduras frescas y locales, lo que se traduce en un plato lleno de sabor y autenticidad, ideal para quienes buscan disfrutar de una experiencia culinaria casera en el centro de Vigo.