Dónde comer en Vigo según el periodista e influencer Pedro Davila "Pocho"

Vigués de nacimiento y orgulloso oriundo de la parroquia de Valladares, Pedro Davila es un popular influencer y periodista de la ciudad. Conocido en redes como Pocho, él mismo se autodefine como "el periodista gallego de TikTok", ya que utiliza sus contenidos para informar sobre la actualidad y las noticias más relevantes de Vigo y Galicia.

Su impacto en redes, con más de 60.000 seguidores en TikTok y 30.000 en Instagram, lo ha convertido en una referencia informativa, a la que cada vez más gallegos acuden para conocer los principales titulares.

Sin embargo, Pedro dejará atrás su papel de informador por un día para convertirse en nuestro guía gastronómico por la ciudad olívica. En Treintayseis, pondremos a prueba su conocimiento de los locales vigueses con esta ruta culinaria por Vigo.

Para desayunar

Cafetería Turmalina Cafetería Turmalina

Las opciones de Pedro para empezar el día son infinitas, ya que el desayuno es su comida favorita y disfruta mucho tomándolo fuera de casa. "Además de los clásicos como Tíntico, La Cultural o La Cuca, el otro día probé Turmalina, que es menos conocido y está genial", comenta. Su recomendación personal: las tostadas con huevo y aguacate o las tortitas de Nutella

Para tomar el aperitivo

Aunque a la hora del vermut Pedro no se decanta por un solo local, tiene clara su recomendación: perderse por el Casco Vello. "Cualquier sitio de la Plaza de la Constitución está bien, sobre todo si es en una terracita al sol", sugiere

Para comer

La Aldeana La Aldeana

Si algo ha quedado claro, es que a Pedro le encanta descubrir nuevos restaurantes. "Me gusta sorprenderme", dice. Sin embargo, si tuviera que elegir un lugar al que volver una y otra vez, ese sería La Aldeana, donde disfruta especialmente del pulpo. "Un día llevé a mi abuela y también le dio el aprobado, y no hay nadie que entienda más de comida que una abuela gallega", afirma entre risas.

Además, últimamente, también se ha vuelto asiduo del Bar Chavolas, donde recomienda probar sus parrilladas de carne, pues asegura que "son increíbles".

Para merendar

Lola & Lía Lola & Lía

Aquí no hay dudas: "obviamente, el Lola & Lía se lleva el premio", dice sin pensarlo. Su recomendación es sencilla pero contundente: los gofres, siempre de chocolate. El único inconveniente que le encuentra al local es que cierra los domingos, aunque reconoce que "los empleados también tienen que descansar".

Para cenar

Lafayette Lounge Bar Lafayette Lounge Bar

Para la cena, el influencer elige un lugar con un importante valor sentimental para él: Lafayette Lounge Bar. "En mi grupo de amigos hemos celebrado allí mil cumpleaños y siempre nos tratan genial", dice con cariño. "La tortilla, con o sin chorizo, está increible", recomienda, aunque apunta que es necesario reservarla con antelación.

Además, recomienda quedarse después de la cena para tomar la primera copa en el mismo local, disfrutando de la música.

Para tomar unas copas

Para cerrar la noche, nuestro guía confiesa que no tiene un lugar fijo, ya que depende del día y del plan. "Me gusta la fiesta, pero no suelo beber alcohol, soy un tipo sano", bromea. Sus opciones favoritas son Le Cocó, en la zona de El Arenal, o algún bar de Churruca si hace buen tiempo.

Aunque reconoce que los 30 están cerca y "el cuerpo lo va notando", sigue disfrutando de una buena salida nocturna de vez en cuando.