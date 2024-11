Dónde comer en Vigo, según la influencer Ireniusx

Irene Rodríguez Araújo, conocida en redes sociales como Ireniusx, es una influencer viguesa de gran reconocimiento a nivel nacional. Con solo 25 años, esta creadora de contenido ha logrado reunir más de 7 millones de seguidores en TikTok y 640 mil en Instagram.

Conocida por su gran talento y creatividad, la viguesa destaca en las redes sociales gracias a sus trabajados maquilles, ilustraciones y tatuajes. Su versatilidad artística le ha permitido explorar una variedad de medios y técnicas, sorprendiendo constantemente a sus seguidores y contribuyendo al crecimiento exponencial de su comunidad.

Pero, a pesar de su faceta polifacética, hoy Ireniusx asume un papel en el que aún no la habíamos visto. Como auténtica viguesa, pondrá a prueba su conocimiento de la ciudad, guiándonos por sus locales favoritos y ejerciendo de guía gastronómica por un día.

Dónde desayunar

Para desayunar, la influencer se define como una persona sencilla. "Con unas tostadas de mantequilla y mermelada y un café con leche soy feliz", confiesa. Sin embargo, para aquellos días en los que le apetece empezar el día con un plato más elaborado, tiene clara su elección: el restaurante Raza, donde las opciones de brunch son infinitas. Sin embargo, nuestra guía confiesa que entre las tortitas, gofres y tostas, ella tiene predilección por la tosta italiana que, según dice, esta buenísima.

Dónde tomar el aperitivo

Van Gogh Cafetería

Ya con el estómago lleno, nos dirigimos a la Cafetería Van Gogh, situada en la calle Rosalía de Castro y elegida por la influencer debido a sus maravillosas terrazas, tanto exterior como interior. "La decoración es muy bonita y el local acogedor", nos dice, lo que lo hace perfecto para "tomarse una cerveza y charlar".

Dónde comer

Taquería Sierra Madre

A la hora de la comida, Ireniusx confiesa que, últimamente, se ha vuelto toda una aficionada de la comida mexicana. Y, en esta línea, nos recomienda dos restaurantes que debemos probar en la ciudad olívica.

El primero es "Sierra Madre", donde asegura que los burritos son impresionantes, destacando el vegetal, que está "increíble". Además, la influencer resalta la posibilidad de pedir a domicilio, lo que permite disfrutar de este manjar sin siquiera salir de casa.

El segundo restaurante es Sol Maya, descrito como "ideal para celebrar algún cumpleaños o para comer con amigos". Según Ireniusx, "los camareros son súper agradables y te sientes como en casa", lo que lo convierte en una opción perfecta para reuniones especiales.

Dónde merendar

Tintico Instagram

A la hora de la merienda, Ireniusx confiesa que es "muy de puestos callejeros", por lo que no podría estar más contenta ahora que se acercan las Navidades. Comenta que, la temporada navideña "ideal para parar en alguno a coger algún dulce, una empanadilla o una filloa". Sin embargo, si está algo cansada y le apetece sentarse, "TinTico" es su lugar de confianza. "Me encanta, es muy acogedor y tiene de todo", asegura.

Dónde cenar

Restaurante Cúrcuma Cúrcuma

El Restaurante Cúrcuma, ubicado en la Rúa do Brasil, es el favorito de Ireniusx para disfrutar de una cena especial. Además de destacar su excelente localización, la influencer elogia la amplia oferta de su carta vegetariana: "como vegetariana se agradece que haya mucha más variedad a la hora de elegir", asegura.

Como segunda alternativa, recomienda DaMario, donde resalta dos aspectos clave: "los camareros son muy cercanos" y "la pasta está buenísima". Una opción ideal para los amantes de la comida italiana.

Dónde tomar unas copas

Raza Vigo Raza Vigo

Ireniusx termina el día donde lo comenzó, en La Raza. Este restaurante vigués no solo destaca por su variada carta de brunch, sino también por su oferta de bebidas. "Podría ser uno de los mejores sitios de cócteles en Vigo", nos cuenta nuestra guía, aunque nos advierte que no se trata de bebidas clásicas como las que podemos encontrar en otros locales. "Yo siempre me pido el cóctel koi, que se lo recomiendo a aquellos que les gusten las bebidas más amargas", sugiere.

Otro de los lugares favoritos de la influencer para disfrutar de una copa es La Posada, "aunque este lo recomiendo si vas buscando una noche que derive en fiesta", aclara. ¿La razón? Nos la explica ella misma: "Tiene una terraza con mesas y sofás, se escucha la música de dentro y, si te animas, puedes entrar a bailar".